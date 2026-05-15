La baxada de persianes nel comerciu asturianu: cada día cierra un establecimientu dende 2020

Asturies pierde cada día un comerciu. Pasa dende 2020. "Ye un datu respigante", señaló Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabayadores Autónomos (UPTA), que venceyó esti fenómenu al avieyamientu de la población y la falta de relevu xeneracional nos negocios, la carga fiscal, los cambios de modelu de consumu y, sobre manera, l'encarecimientu de los precios de los arriendos de los locales comerciales. Ye por ello qu'UPTA va plantegar a los principales conceyos l'entamu del plan "Persianes arriba", qu'inclúi la creación d'una bolsa d'alquileres comerciales a un preciu topáu y ventayes fiscales pa los pequeños propietarios.

Dende 2020 y hasta'l zarru de 2025 Asturies perdió un total de 1.743 comercios, al pasar de 15.611 a 13.868, una cayida del 11,16%, según datos de la Seguridá Social arrexuntaos por UPTA. Esa fuerte cayida nel comerciu contrasta col crecimientu d'afiliación n'Asturies de los autónomos n'Educación (11,91%), actividaes profesionales (11,03%) y actividaes sanitaries y de servicios sociales (10,93%).

Poniendo el focu nel comerciu, Eduardo Abad destacó que la falta de relevu xeneracional na comunidá (cuéntase con que 12.468 autónomos se van xubilar nos próximos cinco años n'Asturies, un 17,79% de los trabayadores por cuenta propia de la comunidá), la carga impositiva o los cambeis de modelu de consumu (centros comerciales, comerciu online...) son factores qu'afecten, pero destacó, sobre manera, l'encarecimientu de los arriendos de los locales comerciales. Según un estudiu d'UPTA, un local de 80 metros cuadraos cuesta ente 900 y 1.400 euros al mes nel centru d'Uviéu; ente 950 y 1.500 euros nel centru de Xixón; ente 750 y 1.200 euros nel centru d'Avilés; ente 700 y 1.050 euros nel centru de Pola de Siero, y ente 650 y 1.000 euros nel centru de Llangréu.

"L'arriendu del local comercial supon ente'l 30% y el 40% de los costos direutos d'un pequeñu negociu n'Asturies, afitándose como'l principal factor de presión económica sobre el comerciu local", destacó Eduardo Abad, qu'amestó qu'una parte significativa de los autónomos con negociu tien amás qu'entamala con arriendu de la so vivienda, con xubes d'ente'l 15% y el 25% dende 2020, "lo que xenera una doble carga económica estructural que compromete seriamente la viabilidá de les sos actividaes". Esto ye, esos comerciantes tán espuestos lo mesmo encarecimientu de los locales comerciales qu'al de les viviendes, un efectu "pinza" que según Abad ye mortal pa munchos negocios. "Ta espulsándose al pequeñu comerciu de los centros de les ciudaes asturianes", resaltó'l presidente de UPTA.

Pa tratar de revertir l'enclín, la Unión de Profesionales y Trabayadores Autónomos va presentar mociones nos cinco principales conceyos d'Asturies pa que sofiten ya impulsen el plan "Persianes arriba" d'UPTA, que plantega la creación d'una bolsa d'alquiler de locales comerciales a precios algamadizos y ayudes al pagu de los arriendos. Y pa incentivar que los pequeños propietarios inscriban los sos locales na bolsa (que va tener los precios topaos), UPTA propón que puedan tener bonificaciones fiscales (nel IBI y nes tases municipales) y asesoramientu y mediación pública nes transacciones económiques pa evitar impagos. "Hai un problema d'especulación urbanística col qu'hai que ponese pa que'l pequeñu comerciu siga esistiendo nos centros de les ciudaes d'Asturies", afirmó Eduardo Abad.

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