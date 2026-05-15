La gran empresa de telecomunicaciones que va facer 50 contrataciones pal so centru d'Uviéu
+Orange llanza, al traviés d'Adecco, una ufierta d'empléu pal so centru d'atención de llamaes del polígonu Espíritu Santu, nel que trabayen un millar de persones
Sixto Cortina (Traducción)
Orange España Servicios de Telemarketing, empresa perteneciente a +Orange, ún de los principales operadores del mercáu de les telecomunicaciones n'España, va incorporar a 50 axentes telefónicos nel so centru d'atención d'Uviéu, asitiáu nel polígonu Espíritu Santu, nel que trabayen un millar de persones. La ufierta d'empléu foi llanzada al traviés del grupu de recursos humanos Adecco.
Según señalaron fontes d'Adecco, les persones escoyíes pa trabayar nel centru d'Orange España Servicios de Telemarketing "van formar parte d'un equipu anovador y mui cercanu y van encargase de la recepción o emisión de llamaes pa la fidelización de veceros". Pa la selección, amestaron, valoraráse "ser una persona dinámica y proactiva, que disfrute de les conversaciones y a la qu'amás-y gusta ayudar". A cambiu, la empresa ufierta "un contratu temporal, beneficios sociales, un escelente ambiente llaboral y xornaes completes y parciales pa garantizar una conciliación llaboral y personal a quien-y faiga falta".
Amás, les persones escoyíes van recibir una formación previa de trés selmanes presencial nes instalaciones de la compañía en mires de qu'adquieran toles conocencies necesaries primero d'empezar nel so nuevu puestu.
Apocayá, el centru d'atención al veceru d'Orange n'Uviéu, allugáu nel Polígonu Industrial Espíritu Santu, recibió la certificación de COPC (Customer Operations Performance Center), lo qu'asegura que cumple colos requisitos establecíos nesta norma de procesos, llantada en más de 70 países, que ye referencia a nivel mundial pa Centros de Contactu col Veceru.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Adiós a las vacaciones escolares de toda la vida: los alumnos tendrán casi tantos días de descanso en Todos los Santos que en Semana Santa
- Un camión de la Vuelta Ciclista se queda suspendido en el aire en el Angliru y deja atrapados a otros transportistas de la prueba
- Caen los 'Whiteboys', la organización juvenil de ultraderecha más violenta de Asturias: hay 19 detenidos, cuatro de ellos menores
- Cada día cierra un comercio en Asturias y en una céntrica calle de Oviedo tres históricos se sumarán a la lista: 'No se gana para todos los gastos
- ¿Cuándo va a dejar de llover en Asturias? La Aemet responde y cuidado si has hecho planes para los próximos días (vuelve la nieve)
- El drama de los interinos asturianos: 'Me planto con 60 años teniendo que aprobar una oposición y pudiendo irme a la calle
- El último censo de osos lo confirma: hay más ejemplares en la Cordillera Cantábrica y mayor conexión entre las subpoblaciones oriental y occidental
- La fibromialgia frenó a Javier Tejedor, histórico vigilante del Tartiere: 'Me han llamado de todo; vago, esquizofrénico, bipolar, borracho, drogado… Y ahora se me agota el paro y no me dejan trabajar