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La gran empresa de telecomunicaciones que va facer 50 contrataciones pal so centru d'Uviéu

+Orange llanza, al traviés d'Adecco, una ufierta d'empléu pal so centru d'atención de llamaes del polígonu Espíritu Santu, nel que trabayen un millar de persones

Centru d'atención al cliente d'Orange nel Polígonu Espíritu Santu.

Centru d'atención al cliente d'Orange nel Polígonu Espíritu Santu. / Luisma Murias

Pablo Castaño

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

Orange España Servicios de Telemarketing, empresa perteneciente a +Orange, ún de los principales operadores del mercáu de les telecomunicaciones n'España, va incorporar a 50 axentes telefónicos nel so centru d'atención d'Uviéu, asitiáu nel polígonu Espíritu Santu, nel que trabayen un millar de persones. La ufierta d'empléu foi llanzada al traviés del grupu de recursos humanos Adecco.

Según señalaron fontes d'Adecco, les persones escoyíes pa trabayar nel centru d'Orange España Servicios de Telemarketing "van formar parte d'un equipu anovador y mui cercanu y van encargase de la recepción o emisión de llamaes pa la fidelización de veceros". Pa la selección, amestaron, valoraráse "ser una persona dinámica y proactiva, que disfrute de les conversaciones y a la qu'amás-y gusta ayudar". A cambiu, la empresa ufierta "un contratu temporal, beneficios sociales, un escelente ambiente llaboral y xornaes completes y parciales pa garantizar una conciliación llaboral y personal a quien-y faiga falta".

Amás, les persones escoyíes van recibir una formación previa de trés selmanes presencial nes instalaciones de la compañía en mires de qu'adquieran toles conocencies necesaries primero d'empezar nel so nuevu puestu.

Apocayá, el centru d'atención al veceru d'Orange n'Uviéu, allugáu nel Polígonu Industrial Espíritu Santu, recibió la certificación de COPC (Customer Operations Performance Center), lo qu'asegura que cumple colos requisitos establecíos nesta norma de procesos, llantada en más de 70 países, que ye referencia a nivel mundial pa Centros de Contactu col Veceru.

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