La primer semifinal del FestiAMAS ye esti sábadu, 16 de mayu, nel Teatru Toreno de Cangas del Narcea y con cuatro grupos protagonistes
Los grupos Deze y Deneka, Leo Maravilla, Yako! y Roca Pintada buscarán el so pase a la gran final nuna cita qu'empieza a les 19.30 hores
Sixto Cortina (Traducción)
Les tables del históricu Teatru Toreno, de Cangas del Narcea, conviértese nel epicentru del talentu emerxente cola celebración de la primer semifinal del prestixosu certame FestiAMAS 2026. La cita, con entrada gratuita hasta completar aforu, va empezar a les 19.30 hores.
El certame, que busca poner en valor la creación musical asturiana, aterriza nel conceyu con una propuesta variada que promete facer cimblar hasta la última fila del Toreno. Los grupos Deze y Deneka, Lleo Maravía , Yako! y Roca Pintada son los nomes propios que van buscar el so pase a la gran final en suelu cangués.
Esti eventu, que tien el sofitu del Conceyu de Cangas y el Principáu d'Asturies, va ser emitíu pola TPA.
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