Tresportes invierte más de cien millones en meyorar la seguridá de los túneles asturianos

El Ministeriu de Tresportes y Movilidá Sostenible ta invirtiendo más de cien millones d'euros en reforzar la seguridá de los túneles d'Asturies. Unos trabayos que la delegada del Gobiernu, Adriana Lastra, pudo conocer en fondura esti día na so visita al centru de control de San Miguel d'Arroes, na llende ente Xixón y Villaviciosa.

Les obres pa meyorar la seguridá y la comodidá de los conductores tán realizándose sobre 16 túneles, qu'axunten más de 37 kilómetros de la Rede de Carreteres del Estáu n'Asturies.

En concretu, son de los túneles de Pando, Vegaviesga, Entrerregueras, Negrón, Oblanca, Cosera y Barrios, pertenecientes a l'autopista AP-66, con un presupuestu de 68,1 millones.

Al empar, interviense nos de Brañaviella, Cefontes, Deva, Fabares, Infanzón, Niévares y Villaviciosa, nes autovíes A-8 y A-64, con un presupuestu de 33,9 millones; y nos d'Ángel Uriel y El Padrún, na autovía A-66, con un presupuestu de 7,2 millones d'euros, a poco de rematase.

Tamién se remociaron va poco los demás túneles de l'A-8. Escontra l'Occidente, Xarrio y Rellón, por 4 millones; y escontra l'Oriente, El Carmen, Llovio, Tezangos, El Fabar, Arenal de Morís y Duesos, por 12,3 millones

Xunto a la delegada del Gobiernu visitaron el centru de control la xefa de la Demarcación de Carreteres del Estáu n'Asturies, Mireya Muñoz; y el xefe del Área de Fomentu de la Delegación del Gobiernu n'Asturies, Juan Fernández.