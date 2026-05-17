El mundu de la canción asturiana va da-yos un homenaxe a Pilar Barreñada y a "El Cantu la Vara" en L'Entregu

El mundu de la canción asturiana va da-y un homenaxe a dos grandes de la tonada como son los intérpretes Pili Barreñada y José Antonio González "El Cantu la Vara". El tributu va celebrase'l domingu 31 de mayu, nel teatru municipal "Nuberu", en L'Entregu, nun actu enxaretáu nun festival d'actuaciones musicales que va empezar a les 12.30 hores. La iniciativa foi promovida pola Asociación de la Canción y el Folclore del Valle del Nalón, y tien la collaboración de la Conceyalía de Cultura.

La “pasión pola canción asturiana” y una llarga trayectoria musical marcada pola so participación nun ensame de certames definen lo mesmo la trayectoria de Pili Barreñada, de Blimea, y de José Antonio González, de Riosa, dos veteranos cantantes a los que'l mundu de la tonada va estremar en “un merecíu homenaxe”, valora Keti García, presidenta del colectivu organizador. Los homenaxaos van tar “acompañaos pol gremiu y una asociación de la que son parte activa y na que siempre se dieron muncho en favor de la proyección de la canción asturiana”, amestó.

Con esti reconocimientu “queremos afalagalos públicamente pol so talentu como figures de la canción, tresllada-yos tol nuestru reconocimientu y ciñu y agradecé-yos la so aportación arrogante al espardimientu de la tonada”, destaca García.

Actuaciones

La celebración, con Manuel Rosete como maestru de ceremonies, va calentar motores na cai'l domingu 31 de mayu colos acordes de la Bandina de Gaites "Valle del Nalón". Yá dientro del teatru, van actuar el Grupu de Baille "L’Esperteyu", el Coru del Centru Social de Sotrondio, la pareya de gaita y violín formada por Keti García y Carmen Orviz, el gaiteru Ramón García, y el grupu de teatru "Refaxu". A ellos van axuntase conocíos intérpretes de la canción asturiana como Laudelina Hortal, Damián Blanco, Virgilio Pato, Raúl Díaz, Raquel Gutiérrez, Jesús Alonso, Juanín de la Torre y Cholín Fernández.

Noticias relacionadas

Dende'l Conceyu de Samartín del Rei Aurelio, la conceyala de Cultura y vicealcaldesa Cintia Ordóñez sofita la iniciativa y felicita a los homenaxaos “pola so talentosa andadura musical y la so aportación individual como baluartes de la canción asturiana, calteniendo nel tiempu una herencia musical que formen parte del ricu patrimoniu cultural de los asturianos”.