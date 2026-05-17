El Principáu destina 2,2 millones d'euros a nueves ayudes al alquiler pa 590 beneficiarios

Namás dos meses depués de la última convocatoria, la Conseyería de Vivienda resolvió dos nueves convocatories d'ayudes al alquiler por importe de 2,2 millones d'euros, en mires de facilitar l'accesu y la permanencia nuna vivienda a persones con dificultaes económiques y favorecer la emancipación xuvenil. En total van beneficiase 590 persones.

La convocatoria d'ayudes al arriendu va beneficiar a 537 persones, distribuyíes ente'l programa xeneral y la llinia específica pa víctimes de violencia de xéneru, persones afectaes por desahuciu, ensin llar y otros colectivos especialmente vulnerables. Nesti casu la inversión yá xube a más de 1,9 millones.

Amás de les ayudes concedíes, refugáronse 155 solicitúes y rexistráronse 15 desistimientos.

No que tien que ver col Bono Alquiler Xoven, la Conseyería de Vivienda aprobó ayudes pa 53 persones por valor de 268.147 euros. Esta llinia tien por finalidá facilitar l'accesu a la vivienda y sofitar los procesos d'emancipación de la población moza.

Nesta resolución refugáronse 49 solicitúes por incumplimientu de los requisitos establecíos na convocatoria y declaráronse 73 desistimientos. D'esta miente, queda completada la tramitación de la convocatoria anterior del bonu, mientres la Conseyería avanza yá na xestión de la nueva, publicada'l pasáu xineru.

El conseyeru d'Ordenación de Territoriu, Ovidio Zapico, destacó'l cambiu producíu na xestión d'estes ayudes dende l'entamu de la llexislatura y recordó que la so tramitación “yera un problema atrulláu” cuando asumió la responsabilidá de la conseyería. “Yera un problema perimportante, pol que'l Partíu Popular preguntábanos en cada comisión. Güei yá nun lo fai y los medios tampoco falen de la xestión d'estes ayudes”, señaló.

Zapico enxaretó estes meyores na apuesta del Gobiernu d'Asturies por reforzar les polítiques públiques de vivienda: “Tamos demostrando que somos xente serio, de palabra, que ye quien a dar respuesta a les necesidaes de la clase trabayadora, la mocedá y les persones más vulnerables en materia d'accesu a una vivienda digna, afayadiza y algamadiza, favoreciendo cola acción pública'l cumplimientu efectivu del derechu a la vivienda”.

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Les resoluciones van publicase llueu nel Boletín Oficial del Principáu (Bopa).