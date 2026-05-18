El corderu releva al güevu como'l productu de la cesta de la compra que más s'encarez n'Asturies, un 16% nun añu

Los güevos dexaron de ser el productu de la cesta de la compra que más xube n'Asturies. Agora esa posición ocúpala'l corderu, con una carne que cuesta un 16,5% más que va un añu por cuenta de la baxa ufierta (la enfermedá de la llingua azul menguó'l censu) y l'incrementu del costu de los piensos. Per detrás del corderu y los güevos, con un alza de precios del 15,3%, lo que más xube n'Asturies ye'l tresporte públicu urbanu, el 14,9%, arreyáu al incrementu de los precios de los combustibles pola guerra n'Oriente Mediu.

Nesi contestu de tensiones béliques, l'índiz de precios al consumu incrementóse n'abril n'Asturies un 2,7%, trés décimes menos qu'en marzu (3%) y la tasa más baxa ente les comunidaes autónomes al par de la d'Estremadura. Amás, la medría de precios n'Asturies ye seis décimes inferior a la de la media n'España (3,3%).

En tasa mensual, esto ye, al respeutive de marzu, los precios repicaron nel Principáu un 0,5%, mentanto que nel acumuláu de los cuatro primeros meses del añu xubieron un 1,4%.

En tasa interanual, el grupu de precios que más xubió n'Asturies foi'l del tresporte, qu'inclúi los carburantes, con una xuba del 6,3%, siguíu de los restaurantes y los servicios d'agospiamientu, con un encarecimientu del 4,9%. Tamién destacaron les xubíes de les bébores alcohóliques y el tabacu, del 4,6%; los seguros y los servicios financieros, del 4,2%; los cuidaos personales, un 3,4%, y los alimentos y bebíes non alcohóliques, un 2,9%. Xubieron menos que la media la sanidá, un 2,6%; la vivienda, grupu qu'inclúi la eletricidá, un 1,7%; los muebles y artículos del llar, un 1%; la información y les comunicaciones, un 0,2%, y les actividaes recreatives, deportives y culturales, un 0,1%.

Los únicos grupos de precios que s'abarataron n'Asturies nel últimu añu son el vistíu y el calzáu, un 8,4%, y los servicios d'educación, un 0,4%.

Tocante a los productos de la cesta de la compra, xunto cola carne d'ovín (xuba interanual del 16,5%) y los güevos (15,3%), lo que más s'encareció foi la carne de vacunu (14,3%), les llegumes y hortolices fresques (12,3%) y el pescáu fresco y conxelao (11,5%). Pela contra, lo que más s'abarató foi l'aceite (-7,2%), la carne de porcín (-3,8%), les frutes fresques (-2,3%), les pataques (-1,4%) y los preparaos de llegumes y hortolices (-0,5%).

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