La Fiesta del Osu Rexicida conmemora en Cangues d'Onís la lleenda del animal qu'acabó cola vida del rei Favila
Decenes de persones participaron nuna xornada festiva con llectures, poesíes y cantaraes
María Terente Nicieza / Sixto Cortina (Traducción)
L'Atenéu Republicanu d'Asturies celebró'l sábadu pasáu en Llueves, Cangues d'Onís, la XXII edición de la fiesta del Osu Rexicida, cola que l'asociación rindió homenaxe al animal que, según la tradición, mató nel añu 739 al rei Favila.
Más de 50 persones allegaron a la cita y xubieron en procesión dende la ermita de Llueves hasta'l llugar del rexicidiu, portando n'angariyes un osu de peluche. Yá nel enclave, los asistentes desataparon la cabeza en señal de respetu al animal.
A lo llargo de la celebración lleeron discursos y poesíes en favor de la ciudadanía y el laicismu, mientres la cofradía xuvenil del Osu Rexicida dedicó delles cantaraes al protagonista de la xornada. "Pa nós, esi osu ye un símbolu de la naturaleza frente al poder establecíu", señalaron dende la organización. Depués del actu, los asistentes compartieron una comida nun restaurante de la localidá.
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