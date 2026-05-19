El Concursu de Canción Asturiana "Ciudá d'Uviéu" yá tien los sos 25 finalistes

El XXXIV Concursu de Canción Asturiana "Ciudá d'Uviéu" yá tien los sos finalistes. Poques hores depués de rematar la última semifinal, el domingu pasáu al mediudía nel teatru Filarmónica, la organización del certame asoleyó los nomes de los cantantes y gaiteros que van competir nes finales los dos próximos domingos de mayu, los díes 24 y 31, y que'l 21 de xunu van actuar na gala de la entrega de premios.

Los 25 escoyíos repartense ente les cuatro categoríes que'l concursu tien esti añu: canción asturiana masculina, canción asturiana femenina, tonada xuvenil y gaiteru solista. Les disciplines que concentren a la mayor parte de los finalistes son les de les voces d'home y de muyer, con ocho escoyíos en caúna d'elles. La nómina de finalistes completenla los trés cantantes mozos (de menos de 18 años) y los seis gaiteros solistes.

Tal qu'establecen les bases, pol fechu de llegar a la final toos ellos van tener dalgún premiu en metálico, con cantidaes qu'anden ente los 700 euros y los 50 euros.

Nel apartáu de gaiteros solistes, qu'esti añu compitieron con una pieza de llibre elección na que teníen que combinar dellos rexistros propios del repertoriu pa gaita y que pa la final tendrán d'executar obligatoriamente "Reblincu" y "El Floréu" de Remis, los finalistes son, por orde alfabéticu: Pelayo Cordero Vega, Nel Cortizo Verdejo, Pablo del Cuadro Crespo, Diego Lobón Tuñón, Miguel Sors Macías y Pelayo Suárez Rodríguez. Los seis gaiteros van optar agora a facese col premiu Memorial "Remis Ovalle", dotáu con 600 euros y con pasaporte pa competir en Lorient, que s'estiende a los cuatro primeros clasificaos.

La modalidá de tonada xuvenil va tener nes finales les voces de Mario González García (12 años), Jairo Pérez García (14 años) y Manuel Valle Cué (17 años). Van competir por un primer, segundu y tercer premiu, dotaos, respeutivamente, con 300, 200 y 100 euros.

Les voces femenines que van tornar a la final pa facese colos meyores premios tienen, ente les sos files, a les campeones y subcampeones de les últimes ediciones y tamién con les vencedores en dalgunos de los últimos certames d'asturianada n'otros llugares d'Asturies. Les escoyíes, por orde alfabéticu, son Lorena Corripio López, Ainhoa Fernández Rodríguez, María Isabel Fernández Fernández, Ainhoa García García, María Isabel González Morán, Cristina Sánchez Sánchez, Mónica Vega Ramos y Alicia Villanueva Megido.

Nuna situación asemeyada, voces campeones, con munchos premios a los costazos, y con ganes de repitir n'Uviéu, los escoyíos en tonada masculina inclúin a Marcelino Fernández García, Aquilino Fernández González, Odón García González, José García García, César González Fernández, Valentín García Fernández, Esteban Verdeja Martínez y Carlos Velasco Montes.

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La primer final va celebrase'l próximu domingu 24 de mayu a les 12.00 hores nel teatru Filarmónica, con entrada llibre hasta completar l'aforu.