Entama la campaña de roces n'Asturies: feches y el dineru que se destina

La Conseyería de Movilidá, Mediu Ambiente y Xestión d'Emerxencies entamó la campaña anual de roces nos 4.254 kilómetros que formen la rede autonómica de carreteres, con un presupuestu que supera los 3,1 millones pa caltener les víes en condiciones óptimes de seguridá y visibilidá.

Los llabores de llimpieza, poda, corta y roza, de les que s'encarguen les brigaes del Principáu y el personal de les empreses axudicataries del contratu de caltenimientu, empezaron esti día, llunes, y van dir desarrollandose per tol territoriu.

El contratu de mantenimientu ta entamáu n'once llotes y toma 2.772 kilómetros de calzaes convencionales y 162 kilómetros d'autovíes, lo qu'inclúi víes estratéxiques como l'AS-I , l'AS-II y los accesos a puntos clave como l'Hospital Universitariu Central d'Asturies (HUCA) o el Parque Empresarial Principáu d'Asturies (PEPA), según informó'l Principáu.

"La plantía de les brigaes públiques, formada por 300 persones, encarguense d'atender lo que queda de la rede. Esti equipu reforzóse con nuevos turnos de trabayu y la incorporación de guardies nocherniegues. El dispositivu de personal, vehículos, maquinaria y medios téunicos que permite realizar el trabayu de conservación, caltenimientu y respuesta énte emerxencies moviliza quince millones d'inversión anual", aseguren na Conseyería.

El Gobiernu d'Asturies tien una planificación pluriañal y coordinao pa desenvolver les xeres, qu'inclúin tamién la inspección de túneles y semáforos, el caltenimientu y renovación de les señales verticales y horizontales, la reposición de barreres de seguridá, la inspección d'estructures y los sistemes de predicción de fenómenos meteorolóxicos adversos. La suma de la inversión pa estos conceutos supera los 12,3 millones esti añu.

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