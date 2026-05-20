Una auténtica obra d'artesanía tradicional asturiana: el Puentón de Cangues d'Onís, en madera de castañu y carbayu
Luis Manuel Fernández, vecín d'El Camperón, usó setecientes hores de trabayu pa esta creación
Sixto Cortina (Traducción)
Amieva
Nin más nin menos que 700 hores de trabayu usó l'artesanu Luis Manuel Fernández Rivero, vecín d'El Camperón, nel núcleu de Cirieñu, nel términu municipal d'Amieva, pa rematar una verdadera obra maestra, fecha a mano, a base a madera de castañu y tamién dalgo de carbayu: el famosu Puente "Romanu" de Cangues d'Onís, tamién conocíu como Puente Vieyu o El Puentón, símbolu del Principáu d'Asturies. Toa una reliquia pa los amantes de l'artesanía tradicional asturiana.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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