Una auténtica obra d'artesanía tradicional asturiana: el Puentón de Cangues d'Onís, en madera de castañu y carbayu

Nin más nin menos que 700 hores de trabayu usó l'artesanu Luis Manuel Fernández Rivero, vecín d'El Camperón, nel núcleu de Cirieñu, nel términu municipal d'Amieva, pa rematar una verdadera obra maestra, fecha a mano, a base a madera de castañu y tamién dalgo de carbayu: el famosu Puente "Romanu" de Cangues d'Onís, tamién conocíu como Puente Vieyu o El Puentón, símbolu del Principáu d'Asturies. Toa una reliquia pa los amantes de l'artesanía tradicional asturiana.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"