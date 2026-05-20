Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

El deporte universitario asturianu brilla con 15 medayes nel nacional de 2026

El rector Ignacio Villaverde recibió a los deportistes que compitieron la fin de selmana pasada

Pela izquierda, Rubén Naya, plata en saltu d'altura; Jaime Bueno, campeón d'España de 10.000 metros sub23; María Rodríguez, plata en yudu; Marcos Serrano, bronce en yudu; Marta Mateo, vicerrectora d'Extensión Universitaria y Proyección Cultural; Ignacio Villaverde, rector; Javier Fernández Río, direutor d'área de Deportes; Mateo Vázquez, oru por equipos y plata en logboard (surf); Rubén López, entrenador del equipu de surf; Kenia López, oru por equipos, plata en longboard y oru en tabla corta (surf); Daniel Otero, bronce en skiff individual (remu); Irene Fernández, plata en kárate; Eva Otero, plata en kárate, y Rubén Arenas Zapata, bronce en kárate.

Pela izquierda, Rubén Naya, plata en saltu d'altura; Jaime Bueno, campeón d'España de 10.000 metros sub23; María Rodríguez, plata en yudu; Marcos Serrano, bronce en yudu; Marta Mateo, vicerrectora d'Extensión Universitaria y Proyección Cultural; Ignacio Villaverde, rector; Javier Fernández Río, direutor d'área de Deportes; Mateo Vázquez, oru por equipos y plata en logboard (surf); Rubén López, entrenador del equipu de surf; Kenia López, oru por equipos, plata en longboard y oru en tabla corta (surf); Daniel Otero, bronce en skiff individual (remu); Irene Fernández, plata en kárate; Eva Otero, plata en kárate, y Rubén Arenas Zapata, bronce en kárate. / LNE

Sara Bernardo

Sixto Cortina (Traducción)

Dos oros, nueve plates y cuatro bronces. En total 15 medayes. Esi ye'l balance que dexa la Universidá d'Uviéu nos Campeonatos d'España Universitarios 2026. Remu, kárate, yudu o halterofilia son delles de les disciplines galardonaes en representación de la institución académica asturiana.

Los medayistes fueron recibíos el llunes pasáu nel Edificiu Históricu de la Universidá pol rector, Ignacio Villaverde; la vicerrectora d'Estensión Universitaria y Proyección Cultural, Marta Mateo, y el direutor d'área de Deportes, Javier Fernández Río.

Les pruebes terminaron la pasada fin de selmana col bronce de Daniel Otero Álvarez en remu, onde consiguió'l bronce en skiff individual. Los y les deportistes de la Universidá d'Uviéu, que tienen el sofitu del Principáu d'Asturies, destacaron en surf con un total de seis medayes, de les que trés fueron d'oru. En concreto, consiguieron l'oru por equipos, un galardón qu'ufiertaron esti llunes al rector a lo llargo de la recepción.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cada día cierra un comercio en Asturias y en una céntrica calle de Oviedo tres históricos se sumarán a la lista: 'No se gana para todos los gastos
  2. Caen los 'Whiteboys', la organización juvenil de ultraderecha más violenta de Asturias: hay 19 detenidos, cuatro de ellos menores
  3. Es invierno en mayo: está nevando en la autopista del Huerna y los termómetros caen en Asturias hasta los 4 grados bajo cero
  4. Doce menores se intoxican en un viaje de estudios en Asturias: fueron atendidos en el aeropuerto y trasladados al hospital
  5. ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)
  6. El drama de los interinos asturianos: 'Me planto con 60 años teniendo que aprobar una oposición y pudiendo irme a la calle
  7. El refugio de Luis Enrique en Asturias: un pueblín de costa de menos de 100 habitantes con acantilados y mucho verde
  8. El último censo de osos lo confirma: hay más ejemplares en la Cordillera Cantábrica y mayor conexión entre las subpoblaciones oriental y occidental

El deporte universitario asturianu brilla con 15 medayes nel nacional de 2026

Una auténtica obra d'artesanía tradicional asturiana: el Puentón de Cangues d'Onís, en madera de castañu y carbayu

Una auténtica obra d'artesanía tradicional asturiana: el Puentón de Cangues d'Onís, en madera de castañu y carbayu

Entama la campaña de roces n'Asturies: feches y el dineru que se destina

El Concursu de Canción Asturiana "Ciudá d'Uviéu" yá tien los sos 25 finalistes

El Concursu de Canción Asturiana "Ciudá d'Uviéu" yá tien los sos 25 finalistes

La Fiesta del Osu Rexicida conmemora en Cangues d'Onís la lleenda del animal qu'acabó cola vida del rei Favila

La Fiesta del Osu Rexicida conmemora en Cangues d'Onís la lleenda del animal qu'acabó cola vida del rei Favila

El corderu releva al güevu como'l productu de la cesta de la compra que más s'encarez n'Asturies, un 16% nun añu

El corderu releva al güevu como'l productu de la cesta de la compra que más s'encarez n'Asturies, un 16% nun añu

El mundu de la canción asturiana va da-yos un homenaxe a Pilar Barreñada y a "El Cantu la Vara" en L'Entregu

El mundu de la canción asturiana va da-yos un homenaxe a Pilar Barreñada y a "El Cantu la Vara" en L'Entregu

El Principáu destina 2,2 millones d'euros a nueves ayudes al alquiler pa 590 beneficiarios

El Principáu destina 2,2 millones d'euros a nueves ayudes al alquiler pa 590 beneficiarios
Tracking Pixel Contents