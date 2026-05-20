El deporte universitario asturianu brilla con 15 medayes nel nacional de 2026
El rector Ignacio Villaverde recibió a los deportistes que compitieron la fin de selmana pasada
Sixto Cortina (Traducción)
Dos oros, nueve plates y cuatro bronces. En total 15 medayes. Esi ye'l balance que dexa la Universidá d'Uviéu nos Campeonatos d'España Universitarios 2026. Remu, kárate, yudu o halterofilia son delles de les disciplines galardonaes en representación de la institución académica asturiana.
Los medayistes fueron recibíos el llunes pasáu nel Edificiu Históricu de la Universidá pol rector, Ignacio Villaverde; la vicerrectora d'Estensión Universitaria y Proyección Cultural, Marta Mateo, y el direutor d'área de Deportes, Javier Fernández Río.
Les pruebes terminaron la pasada fin de selmana col bronce de Daniel Otero Álvarez en remu, onde consiguió'l bronce en skiff individual. Los y les deportistes de la Universidá d'Uviéu, que tienen el sofitu del Principáu d'Asturies, destacaron en surf con un total de seis medayes, de les que trés fueron d'oru. En concreto, consiguieron l'oru por equipos, un galardón qu'ufiertaron esti llunes al rector a lo llargo de la recepción.
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