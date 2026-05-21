Cambiu de ciclu: la xuba de precios frena l'incrementu de compraventes de viviendes n'Asturies, que caen un 7,2% nel entamu de 2026

La compraventa de viviendes n'Asturies cerró'l primer trimestre de 2026 con una cayida del 7,2% en comparanza col mesmu periodu de 2025, un añu con cifres que nun se daben dende los tiempos de la burbuya inmobiliaria. La fuerte xuba de los precios de los inmuebles rexistrada nos últimos meses ta esfreciendo'l mercáu, coinciden los espertos. Sicasí, les cifres siguen siendo peraltes dientro de la serie histórica.

En total, en xineru, febreru y marzu completáronse n'Asturies 3.854 compraventes, de les que 298 fueron de vivienda nueva y 1.061 de vivienda usada. La cifra total ye inferior a la rexistrada nel mesmu periodu del añu pasáu, cuando se contabilizaron 4.154 compraventes. Son 300 menos, una cayida del 7,2% que supera la rexistrada a nivel nacional, que foi del 2,5%.

Con perspeutiva, l'análisis ye doble. Per un llau, la venta de viviendes sigue fuerte: les cifres del primer trimestre de 2026 pónense ente les más altes de la serie. Pero, per otru llau, la fuerte xuba interanual de los precios, de dos díxitos n'Asturies, mui perriba del alza de los salarios, empieza a acuartar la demanda. La situación d'Asturies ye asemeyada a la del conxuntu d'España.

Francisco Iñareta, voceru del portal inmobiliariu Idealista, afirmó que "los datos amuesen lo que podría deducise como un cambiu de ciclu o, siquiera, una estabilización a nivel nacional de les ganes de comprar". Pela so parte Iñaki Unsain, CEO d'ACV Gestión Inmobiliaria, esplicó que "el mercáu sigue teniendo una demanda mui sólida, pero cada vez hai menos vivienda disponible p'aguantar pol volume d'operaciones que vimos a lo llargo de 2024 y bona parte de 2025”. "Los datos confirmen un enclín de llixera desaceleración interanual, anque dientro d'un contestu d'actividá inda mui elevada", apuntó pela so parte Ferran Font, direutor d'Estudios del portal inmobiliariu pisos.com, qu'amestó que "les perspeutives pa los próximos meses apunten a que'l mercáu va caltener niveles elevaos de compraventa, especialmente al albidrar nueves xubíes de precios y un posible cambiu d'escenariu nos tipos d'interés deriváu de l'actual situación xeopolítica, un factor que yá empieza a notase na evolución del Euríbor".

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