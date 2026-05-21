El Principáu aprueba una nueva edición del programa p'atraer mozos al campu (y con novedaes pa los que quedaron en llista d'espera)

Depués d'una primer edición envuelta en crítiques pola cantidá de solicitantes que quedaron fuera, el Gobiernu del Principáu aprobó'l llunes pasáu la segunda edición del programa “Incorpórate al agro”, que busca sofitar la llegada de mozos y nuevos profesionales al campu asturianu. Nesta ocasión, el gastu autorizáu ye de 8 millones, ampliable hasta los doce.

La principal novedá ye que toles persones que quedaron en llista d'espera l'añu pasáu van poder optar a les ayudes ensin necesidá de realizar nuevos trámites, más allá de manifestar espresamente la so voluntá de ratificar la solicitú. Esto ye, nun van tener qu'apurrir un nuevu plan empresarial nin documentación adicional. En total, van poder beneficiase d'esta midida 94 persones: 51 mozos y 43 nuevos llabradores y ganaderos.

La cuantía de les ayudes ponse en 50.000 euros. Sicasí, puede algamar los 100.000 nel casu de muyeres que s'axunten a los llabores agrícoles y ganaderos, esplotaciones n'estensivu qu'adopten midíes preventives frente a los daños de la fauna selvaxe, producciones ecolóxiques o láctees en zones de monte o producciones d'alimentos amparaos por una marca de calidá.

Esti plan busca facilitar “la incorporación de nueves xeneraciones al campu, al tiempu que promover esplotaciones más competitives, sostenibles y afayaes a los retos del mediu rural”. Amás, permite compatibilizar les xeres agrícoles y ganaderes con otra triba d'actividaes económiques.

“L'agricultura a tiempu parcial favorez la continuidá de les pequeñes esplotaciones y permite incrementar la renta de los profesionales, de la qu'ayuda a la fixación de población y al caltenimientu del mediu rural”, defenden nel Principáu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"