L'ALLA presenta esti vienres "La cultura tradicional nos valles d'El Ríu de Trubia" na Casa la Cultura de Proaza
S. C.
L'Academia de la Llingua Asturiana presenta esti vienres a les 19 hores "La cultura tradicional nos valles d'El Ríu de Trubia", na Casa la Cultura de Proaza. Ello ye'l segundu númberu de la coleición "Terrén" y yá ta disponible nes llibreríes asturianes.
Esti trabayu d'Antonio Alonso de la Torre nos territorios d'El Ríu de Trubia ufierta xunta y reeditada esta obra sobre'l dominiu territorial de los conceyos de Proaza, Quirós y Teberga.
Les contribuciones equí compendiaes espublizáronse ente los años 1997 y 2020 dientro de Cultures: Revista Asturiana de Cultura (númberos 7 a 24). Son artículos onde'l focu varia ente la escala de llugar o parroquia y la de conceyu, carauterística cola que l'autor ye quien a matizar muncho'l so trabayu de campu.
Alonso de la Torre García ye maestru, espertu en llingua asturiana, llicenciáu n'historia y doctor n'historia del arte. La so vida llaboral desendolcóse primero como maestru d'escuela y depués como profesor d'institutu. Sicasí, la xera docente enxamás torgó la so dedicación al estudiu cultural de la contorna que meyor conoz, la qu'altraviesa El Ríu de Trubia nel so camín dende los cumales a l'amestadura con El Ríu Nalón.
Amás de les obres equí recoyíes, ye importante sorrayar la so aportación a la coleición académica "Testos de Recoyida oral" col volume "Dichos, cuentos ya otres narraciones" recoyíes en Villamexín y al atropu toponímicu intensivu de la zona, siendo l'autor de dellos volúmenes correspondientes al conceyu de Proaza, asoleyaos n'otra coleición de la casa: "Toponimia".
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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