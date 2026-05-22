Valdesoto va acoyer una esposición fotográfica dedicada a les 36 localidaes que recibieron el Premiu al "Pueblu exemplar" d'Asturies
L'amuesa va poder visitase del 22 de mayu al 8 de xunu
Sixto Cortina (Traducción)
Valdesoto, Premiu al "Pueblu exemplar" d'Asturies 2025, va acoyer una esposición fotográfica dedicada a los trenta y seis pueblos, localidaes y comunidaes vecinales que recibieron esti galardón de la Fundación Princesa d'Asturies. L'amuesa va poder vese nel campu de la ilesia de San Félix y podrá visitase dende'l próximu 22 de mayu hasta'l 8 de xunu.
La esposición, que tendrá de títulu "36 años de Pueblos Exemplares d'Asturies" inclúi una selección de les fotografíes y testos más significativos na hestoria d'esti premiu, lo mesmo qu'información de calter xeneral sobre la Fundación Princesa d'Asturies y los actos que s'entamen alredor de la ceremonia d'entrega de los premios, nel Teatru Campoamor d'Uviéu.
Valdesoto ye l'últimu "Pueblu exemplar" d'Asturies, distinción que consiguió en 2025 depués de más d'una década intentándolo, en concretu tuvieron que pasar 21 años pa que lu algamara. El xuráu que concede'l galardón destacó de la localidá el "compromisu y esfuerzu colectivu por caltener vives y potenciar tradiciones ancestrales que tresmiten de xeneración en xeneración". Tamién rescampló'l valor de les representaciones de los Sidros y les Comedies y el desfile de les Carroces que son seña d'identidá local y que "reflexen fielmente'l so espíritu d'unión y asociacionismu, que tresciende l'ámbitu local, exemplu del legáu d'una sociedá civil bien curiosa".
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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