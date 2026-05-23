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Armón bota'l so primer buque militar pa l'Armada de Suecia

El grupu asturianu constrúi dos barcos pa operaciones submarines y misiones loxístiques

Botadura en Vigo del buque militar pa l'Armada de Suecia.

Botadura en Vigo del buque militar pa l'Armada de Suecia. / ARMÓN

Pablo Castaño

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

El grupu asturianu de construcción naval Armón botó'l primeru de los dos buques multipropósitu que fabrica pa l'Armada de Suecia. L'actu celebróse nel puertu de Vigo, onde el grupu asturianu tien dos astilleros.

El "HMS Sälen", qu'asina se denominará'l barcu, va da-y a l'Armada Sueca capacidaes avanzaes pa operaciones submarines, manexu de vehículos operaos remotamente (ROV) pa inspecciones a gran fondura, sofitu al bucéu y misiones loxístiques en condiciones estremes. El buque ta entamáu pa operar a lo llargo de tol añu nes condiciones meteorolóxiques y de xelu propies del mar Bálticu y les agües escandinaves.

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