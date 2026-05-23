Armón bota'l so primer buque militar pa l'Armada de Suecia
El grupu asturianu constrúi dos barcos pa operaciones submarines y misiones loxístiques
Sixto Cortina (Traducción)
Uviéu
El grupu asturianu de construcción naval Armón botó'l primeru de los dos buques multipropósitu que fabrica pa l'Armada de Suecia. L'actu celebróse nel puertu de Vigo, onde el grupu asturianu tien dos astilleros.
El "HMS Sälen", qu'asina se denominará'l barcu, va da-y a l'Armada Sueca capacidaes avanzaes pa operaciones submarines, manexu de vehículos operaos remotamente (ROV) pa inspecciones a gran fondura, sofitu al bucéu y misiones loxístiques en condiciones estremes. El buque ta entamáu pa operar a lo llargo de tol añu nes condiciones meteorolóxiques y de xelu propies del mar Bálticu y les agües escandinaves.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
Suscríbete para seguir leyendo
- Uber arranca hoy en Asturias: estas son las ciudades en las que funcionará y los precios básicos
- Es invierno en mayo: está nevando en la autopista del Huerna y los termómetros caen en Asturias hasta los 4 grados bajo cero
- Doce menores se intoxican en un viaje de estudios en Asturias: fueron atendidos en el aeropuerto y trasladados al hospital
- Mario Díaz, catedrático de Ingeniería Química que se jubila: 'La universidad es una forma muy interesante y agradable de contribuir a la sociedad
- ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)
- Asturias, la única comunidad del norte que no sabe qué hacer con miles de toneladas de basura: el errático rumbo de Cogersa
- La Guardia Civil investiga a un camionero ovetense de 64 años por homicidio imprudente tras causar un accidente con fallecido en la autopista "Y"
- El refugio de Luis Enrique en Asturias: un pueblín de costa de menos de 100 habitantes con acantilados y mucho verde