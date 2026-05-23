La Federación Asturiana de Conceyos falla'l so concursu de relatos, y estos son los ganadores

La uvieína María Aurora Ruíz Fernández, de 66 años, resultó ganadora del V Concursu de Relatos pa mayores de 65 años, “Nun me llames soledá”, convocáu pola Federación Asturiana de Conceyos (FACC), gracies a la so obra “I Pepe”.

Nesta convocatoria participaron 93 persones, 22 homes y 71 muyeres, con un total de 109 obres, de les que 8 fueron en formatu audiovisual. A la de valorar les pieces tuvose en cuenta'l cumplimientu de les bases, la orixinalidá y creatividá de los trabayos, lo mesmo que l'estilu y la calidá lliteraria.

Asina mesmo, concedióse la mención “Llingua Asturiana” a Francisco Arrebola Cruz, de 67 años y vecín d'Uviéu, por “La Casa Fala Baxín”; la mención municipal a María Yolanda Gutiérrez García, de 65 años y vecina de Piloña, por “Una pequeña gran mujer”; y la mención residencial a María Luz Portabales Murades, de 77 años y vecina de Xixón, por “La vida sigue”. Llueu va fallase l'apartáu audiovisual.

El xuráu tuvo integráu por Esther García López, poeta y escritora n'asturianu y castellán y presidenta de l'Asociación d'Escritores d'Asturies; Rosa Serdio, maestra y escritora; Bárbara Vega Mallo, enfermera téunica de salú pública, en representación de la Dirección Xeneral de Salú Pública y Salú Mental; María Teresa Pandiella Hevia, direutora del Centru de Día pa Persones Mayores Dependientes y Centru Social de Pumarín, en representación de la Dirección Xeneral de Promoción de l'Autonomía Personal y Mayores; y María del Carmen Alonso Dos-Santos, ganadora absoluta del IV Concursu de Relatos Curtios.

La FACC convoca esti concursu nel ámbitu de la Rede de Conceyos Saludables en collaboración cola Dirección Xeneral de Salú Pública y Atención a la Salú Mental. El so oxetivu ye “visibilizar l'avieyamientu de forma positiva y abrir un espaciu d'espresión sobre'l procesu d'avieyar o vivir en soledá”.

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