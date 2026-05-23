La Federación Asturiana de Conceyos falla'l so concursu de relatos, y estos son los ganadores
Nesta edición participaron 93 persones mayores de 65 años, que presentaron 109 obres
Sixto Cortina (Traducción)
La uvieína María Aurora Ruíz Fernández, de 66 años, resultó ganadora del V Concursu de Relatos pa mayores de 65 años, “Nun me llames soledá”, convocáu pola Federación Asturiana de Conceyos (FACC), gracies a la so obra “I Pepe”.
Nesta convocatoria participaron 93 persones, 22 homes y 71 muyeres, con un total de 109 obres, de les que 8 fueron en formatu audiovisual. A la de valorar les pieces tuvose en cuenta'l cumplimientu de les bases, la orixinalidá y creatividá de los trabayos, lo mesmo que l'estilu y la calidá lliteraria.
Asina mesmo, concedióse la mención “Llingua Asturiana” a Francisco Arrebola Cruz, de 67 años y vecín d'Uviéu, por “La Casa Fala Baxín”; la mención municipal a María Yolanda Gutiérrez García, de 65 años y vecina de Piloña, por “Una pequeña gran mujer”; y la mención residencial a María Luz Portabales Murades, de 77 años y vecina de Xixón, por “La vida sigue”. Llueu va fallase l'apartáu audiovisual.
El xuráu tuvo integráu por Esther García López, poeta y escritora n'asturianu y castellán y presidenta de l'Asociación d'Escritores d'Asturies; Rosa Serdio, maestra y escritora; Bárbara Vega Mallo, enfermera téunica de salú pública, en representación de la Dirección Xeneral de Salú Pública y Salú Mental; María Teresa Pandiella Hevia, direutora del Centru de Día pa Persones Mayores Dependientes y Centru Social de Pumarín, en representación de la Dirección Xeneral de Promoción de l'Autonomía Personal y Mayores; y María del Carmen Alonso Dos-Santos, ganadora absoluta del IV Concursu de Relatos Curtios.
La FACC convoca esti concursu nel ámbitu de la Rede de Conceyos Saludables en collaboración cola Dirección Xeneral de Salú Pública y Atención a la Salú Mental. El so oxetivu ye “visibilizar l'avieyamientu de forma positiva y abrir un espaciu d'espresión sobre'l procesu d'avieyar o vivir en soledá”.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Uber arranca hoy en Asturias: estas son las ciudades en las que funcionará y los precios básicos
- Es invierno en mayo: está nevando en la autopista del Huerna y los termómetros caen en Asturias hasta los 4 grados bajo cero
- Doce menores se intoxican en un viaje de estudios en Asturias: fueron atendidos en el aeropuerto y trasladados al hospital
- Mario Díaz, catedrático de Ingeniería Química que se jubila: 'La universidad es una forma muy interesante y agradable de contribuir a la sociedad
- ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)
- Asturias, la única comunidad del norte que no sabe qué hacer con miles de toneladas de basura: el errático rumbo de Cogersa
- La Guardia Civil investiga a un camionero ovetense de 64 años por homicidio imprudente tras causar un accidente con fallecido en la autopista "Y"
- El refugio de Luis Enrique en Asturias: un pueblín de costa de menos de 100 habitantes con acantilados y mucho verde