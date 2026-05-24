El Coru Mineru de Turón, premiáu como "Guardián del patrimoniu" pol Muséu de la Siderurxa y Minería de Lleón: "Son la voz de la cultura minera"
La formación recibe un galardón "mui especial porque ye'l reconocimientu de la defensa del patrimoniu", destaca'l so presidente
Sixto Cortina (Traducción)
El Coru Mineru de Turón recibió munchos galardones a lo llargo de los sos más de 75 años d'historia pero l'últimu ye “mui especial porque ye'l reconocimientu de la defensa del patrimoniu”, esplica'l presidente de la formación, Nicanor García. El Coru Mineru de Turón recoyía va una selmana, el domingu pasáu, el Premiu Especial Guardianes del Patrimoniu Mineru que concede'l Muséu de la Siderurxa y Minería de Castiella y Lleón, en Sabero.
Promoción de la cultura minera
Nesta edición reconocióse “de forma estraordinaria”, apunten dende'l Muséu, “el llabor d'una institución que lleva décades promocionando la cultura y el patrimoniu mineros, especialmente esi patrimoniu inmaterial, que dacuando se pierde col pasu del tiempu”. Faelo, dicen, “de forma permanente, n'ocasiones con un llabor más calláu, por tantos llugares, pequeños y grandes, d'España y del estranxeru, y n'otres ocasiones de forma perbultable, como pudimos comprobar nes últimes selmanes”.
La voz del Coru mineru de Turón “ye la voz de la cultura minera y los sos cantares llevaron y lleven la historia y la vida d'esti mundu del carbón a tolos requexos”, destacóse a lo llargo del actu. María Jesús Diez, direutora de la Coral Valdesabero, foi la encargada d'apurrir el premiu al coru asturianu, que protagonizó cola so actuación ún de los momentos más emotivos de la xornada.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Uber arranca hoy en Asturias: estas son las ciudades en las que funcionará y los precios básicos
- Doce menores se intoxican en un viaje de estudios en Asturias: fueron atendidos en el aeropuerto y trasladados al hospital
- Mario Díaz, catedrático de Ingeniería Química que se jubila: 'La universidad es una forma muy interesante y agradable de contribuir a la sociedad
- ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)
- Uber solo puede transportar viajeros entre las ciudades asturianas, pero no dentro de ellas, afirma el Principado
- Asturias, la única comunidad del norte que no sabe qué hacer con miles de toneladas de basura: el errático rumbo de Cogersa
- Asturias es un horno: Gijón y Mieres superan los 36 grados, pero el día acabará con tormentas, fuertes vientos e incluso galernas
- La Guardia Civil investiga a un camionero ovetense de 64 años por homicidio imprudente tras causar un accidente con fallecido en la autopista "Y"