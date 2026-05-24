El Coru Mineru de Turón, premiáu como "Guardián del patrimoniu" pol Muséu de la Siderurxa y Minería de Lleón: "Son la voz de la cultura minera"

El Coru Mineru de Turón recibió munchos galardones a lo llargo de los sos más de 75 años d'historia pero l'últimu ye “mui especial porque ye'l reconocimientu de la defensa del patrimoniu”, esplica'l presidente de la formación, Nicanor García. El Coru Mineru de Turón recoyía va una selmana, el domingu pasáu, el Premiu Especial Guardianes del Patrimoniu Mineru que concede'l Muséu de la Siderurxa y Minería de Castiella y Lleón, en Sabero.

Promoción de la cultura minera

Nesta edición reconocióse “de forma estraordinaria”, apunten dende'l Muséu, “el llabor d'una institución que lleva décades promocionando la cultura y el patrimoniu mineros, especialmente esi patrimoniu inmaterial, que dacuando se pierde col pasu del tiempu”. Faelo, dicen, “de forma permanente, n'ocasiones con un llabor más calláu, por tantos llugares, pequeños y grandes, d'España y del estranxeru, y n'otres ocasiones de forma perbultable, como pudimos comprobar nes últimes selmanes”.

La voz del Coru mineru de Turón “ye la voz de la cultura minera y los sos cantares llevaron y lleven la historia y la vida d'esti mundu del carbón a tolos requexos”, destacóse a lo llargo del actu. María Jesús Diez, direutora de la Coral Valdesabero, foi la encargada d'apurrir el premiu al coru asturianu, que protagonizó cola so actuación ún de los momentos más emotivos de la xornada.

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