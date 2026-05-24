El llibru "Xente d'El Mazucu", de Lena Valladares, presentóse con llenu total na antigua escuela del pueblu

"Xente d'El Mazucu" ye'l títulu d'un llibru de Lena Valladares Llavona, socia de l'asociación vecinal El Mazucu Rebulle, entidá organizadora de la presentación oficial de la obra, celebrada va unos díes. L'actu, celebráu na antigua escuela del pueblu, entamó con una nota tradicional: el músicu y vecín d'El Mazucu Xuacu Amieva abrió la tarde al son de la gaita. De siguío, Silvia del Hoyo lleó un curtiu discursu de bienvenida y agradecimientos, y depués d'eso garró la palabra Priscila Alonso, conceyala de Cultura del Conceyu de Llanes.

El moderador de la velada foi Txema Pires, profesor recién xubiláu del institutu de Llanes y antiguu profesor de Lena Valladares. Foi precisamente Pires una de les persones que l'afalaron a embarcase nesti proyeutu. Col so estilu cercanu y didácticu, foi esbillando los estremaos aspeutos del llibru, dando pasu a que Lena Valladares fora presentando la so obra ente entrugues y respuestes.

Llenu hasta la bandera

La escuela, que funcionó como un improvisáu pero afayadizu salón d'actos, rexistró un llenu hasta la bandera. Vecinos y vecines enllenaron cada bancu y cada requexu p'apoyar a la cronista local.

El broche musical púnxolu Xuacu Amieva, qu'interpretó "Marcha de Brañes" al son de la gaita, acompañáu al acordión por Txema Pires. Los vecinos asistentes tamién intervinieron na presentación con anécdotes y recordando momentos que se rellaten nel llibru.

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