Uromac entama’l suministru de vehículos ferroviarios pal mantenimientu de Metro de Madrid
La empresa de Castropol fabrica 16 dresines híbrides pal serviciu soterrañu de la capital y dos pal de Barcelona
Sixto Cortina (Traducción)
La compañía castropolense Uromac Systems ta suministrando dresines híbrides que van operar en metro de Madrid. Ello ye per aciu d'un contratu con una de les empreses que lleven el caltenimientu de les llinies del ferrocarril soterrañu de la capital d'España y que ye previu al contratu de más de 40 millones d'euros que'l pasáu setiembre firmó Uromac col mesmu Metro de Madrid pa la fabricación de 24 vehículos ferroviarios de mantenimientu, de los que 16 tamién van ser dresines híbrides, que permiten el trabayu d'un xeitu 100% eléctricu, y el restu material rodante auxiliar como vagones y porta-carriles.
"El suministru directu pa Metro de Madrid va empezar l'añu qu'entra, ye un contratu al llargu plazu", esplicó Javier Fernández-Catuxo, direutor xeneral d'Uromac Systems, que destacó que la compañía tamién va fabricar otres dos dresines 100% eléctriques pa Transports Metropolitans de Barcelona (TMD).
El modelu de dresina que yá suministró Uromac pa operar en metro de Madrid y que se va utilizar nos otros contratos ye'l Clean Drive 4.0, un vehículu de mantenimientu ferroviariu que puede trabayar ensin emisiones y que tien una potente grúa y capacidá pa trabayar en gálibos reducíos dientro de los túneles.
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