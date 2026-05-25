"El vistir en Salcéu (1819-1862)", el primeru d'una serie d'estudios sobre'l traxe'l país, preséntase esti llunes en Grau
Berto Suárez analiza y sopelexa toles referencies a la ropa qu'atopó nos protocolos de los escribanos asitiaos nesti territoriu del sur del conceyu
Sixto Cortina (Traducción)
"El vistir en Salcéu (1819-1862)", obra d'Alberto Suárez, preséntase esti llunes mesmo, 25 de mayu, a les 19.30 hores, na capiya de los Dolores de Grau. Suárez, creador y direutor del Concursu Indumentaria y del Día’l traxe’l país, publica esti llibru como investigador independiente.
Ello ye un trabayu nel que "sopelexa y analiza toles referencies a la ropa de vistir qu'atopó nos protocolos de los escribanos asitiaos nesti territoriu del sur del conceyu de Grau", esplícase sobre'l conteníu d'esti estudiu.
La obra ufierta datos inéditos que l'autor recuperó de la documentación del sieglu XIX "pa conocer la indumentaria tradicional —como les referencies a la saya de mandil— y afonda nel conocimientu, inclusive gráficu, de texíos d'importación qu'entós usaben les asturianes y los asturianos, como ye'l casu del monfor".
La publicación va tener una edición llendada y va ser la primera d'una serie d'estudios monográficos que ta preparando Alberto Suárez, "Berto", sobre'l traxe'l país, "resultáu del so trabayu d'investigación nos protocolos notariales asturianos de los sieglos XVIII y XIX".
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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