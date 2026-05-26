El centru d'I+D d'Escribano n'Avilés va reforzase al aportar per primer vegada a programes europeos de defensa
La instalación va aumentar la so plantía pa investigar sobre infrarroxos, comunicaciones ente exércitos y neutralización d'ataques d'artillería
Sixto Cortina (Traducción)
El centru pa investigación y desarrollu (I+D) que tien n'Avilés la empresa madrilana Escribano Mechanical & Engineering (EM&Y) aportó per primer vegada a proyeutos europeos d'investigación del sector de la defensa. La compañía cuenta reforzar la plantía del centru avilesín, formáu anguaño por 15 profesionales, p'atender les necesidaes que supon esi saltu d'escala, según informaron a esti periódicu fontes d'EM&Y.
La instalación d'Avilés (allugada nel centru empresarial de La Curtidora) ye una filial d'EM&Y denominada E4 Defense. Ellí, dende va un añu, los sos trabayadores investiguen sobre teunoloxíes como los sensores electroópticos (dispositivos que detecten lluz y conviértenlo nuna señal eléctrica) o ferramientes emerxentes como la intelixencia artificial.
Per primer vegada, el centru va participar, en consorciu con otres compañíes, en dellos proyeutos impulsaos pol Fondu Européu de Defensa, el principal instrumentu de la Unión Europea pa financiar la investigación collaborativa y el desarrollu de capacidaes de la industria militar.
En concreto, la filial d'EM&Y n'Avilés va tar arreyada a trés programes: "Spirit" (desenvolvimientu de detectores infrarroxos), la segunda fase del "Latacc" (que promueve una meyor comunicación ente los vehículos y soldaos de los exércitos europeos) y el "Trident" (un sistema avanzáu pa detectar y neutralizar l'artillería enemigo a llargues distancies).
Los trés proyeutos van entamase llueu y, pa cumplir coles sos esixencies, EM&Y cuenta contratar nuevos profesionales pal centru avilesín, anque les fontes consultaes nun pudieron, pel momento, amestar más detalles.
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