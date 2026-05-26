L'arte y el paisaxe asturiano lleguen a China: seis artistes de la comunidá presenten la so obra nuna colectiva na Beijing Dangdai Art Fair

El Principáu d'Asturies participa per primer vegada en Beijing Dangdai Art Fair 2026, una de les feries d'arte contemporáneo más influyentes de China. Faelo cola esposición "La montaña sabe, el agua recuerda: narrativas sostenibles en el paisaje", na qu'hasta'l día 24 de mayu preséntense obres de los asturianos Soledad Córdoba, Kela Coto, José Ferrero, Ramón Isidoro, Marcos Morilla y Javier Riera.

Más palantre va viaxar a Pekín, onde se va inaugurar el 24 de xunu na sede del Institutu Cervantes, nuna versión ampliada que va incorporar obres d'artistes chinos como Guo Tianyi, Yin Liang y Yu Mengtong.

La comunidá ta presente na feria china gracies a la collaboración ente la Conseyería de Cultura del Principáu y l'Institutu Cervantes, con un stand propiu nel que ta axuntada la obra de los seis artistes y nel que tán representaes disciplines como la fotografía, la instalación, la pintura o les intervenciones llumíniques.

De lo que se trata ye, como espliquen dende la Conseyería, de proponer "una reflexón contemporánea sobre'l paisaxe, la memoria, la tresformación del territoriu, la sostenibilidá y el legáu industrial" y establecer "un diálogu ente naturaleza ya industria dende una mirada fondamente venceyada a Asturies".

L'amuesa inaugurada va unos díes ye la continuación d'una esposición anterior, presentada tamién en China a finales del añu 2024. L'arte contemporáneo asturianu viaxó, nos últimos años, a ciudaes como Shanghái y Suzhou, con delles iniciatives espositives y d'intercambiu cultural.

Caún de los creadores asturianos con obra na esposición inaugurada de recién en Beijing apurre la so personal visión del paisaxe asturianu. Kela Coto (Xixón, 1979) "alza paisaxes ente lo real y lo especulativo, prindando la buelga industrial con serenidá poética"; espunxo nel Centru Niemeyer y foi escoyida en PhotoEspaña 2022. La fotógrafa Soledad Córdoba (Avilés, 1977), premiada internacionalmente, traza "pelegrinaxes espirituales por ruines y naturaleza, infundiendo sanación n'espacios afaraos" al traviés de la so obra.

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José Ferrero (nacíu en Lleón en 1959, instalóse cola so familia n'Uviéu en 1963) ye un "narrador visual" que retrata cola so cámara'l pasu "de lo habitao a lo residual con grises que provoquen silencios emocionales y cavilgadures filosófiques sobre lo efímero". Ramón Isidoro (otru lleonés, afincáu n'Asturies, nacíu en1964) ta consideráu un "escenógrafu multisensorial", qu'integra na so obra lluz, soníu y espaciu, collaboró col cantautor Nacho Vegas y recibió'l premiu del Muséu Barjola de Xixón. Marcos Morilla (1963) retrató, "con amaneceres y vientos, les muertes fabriles", con una gran tensión llírico; ye autor de series como "Petricor" y "Traces", y, a lo último, Javier Riera (Avilés, 1964), con una obra ente'l land art y la fotografía, qu'espunxo nel Muséu Reina Sofía y en festivales de lluz como Vivíi Sydney y Glow Shenzhen.