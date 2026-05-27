Inetum entama un ERE de 456 empleos qu'afecta a los centros d'Asturies

L'espediente de regulación d'empléu (ERE) qu'entama la compañía teunolóxica francesa Inetum n'España afecta a 456 trabayadores y va tener incidencia n'Asturies, onde la compañía tien alredor de 300 trabayadores repartíos ente los centros d'Uviéu y Blimea. Inetum ye l'antigua GFI, qu'en 2019 adquirió Informática El Corte Inglés.

Inetum axuntóse a otres multinacionales del sector de les teunoloxíes de la información, como ye'l casu de la tamién francesa Capgemini, a la d'axustar les sos plantíes n'España énte los cambios que se producieron nel sector (el principal d'ellos el surdimientu de la intelixencia artificial) y la fuerte competencia nel mercáu. "Yo nun falaría d'un axuste de plantía, yo falaría d'un cambiu de modelu y de capacidá operativa", señaló'l conseyeru delegáu d'Inetum Iberia & Latam, Manuel García del Valle, nun foru empresarial.

Esi cambiu de modelu supon prescindir de 456 trabayadores (el 5% aprosimao de los trabayadores) de los centros de Málaga, Sevilla, Huesca, Zaragoza, Ciudá Real, Barcelona, Tarragona, Madrid, Valencia, Alicante, La Coruña, Vizcaya, Les Palmes, Murcia, Baleares, Navarra, Cantabria, Badaxoz, Valladolid, La Rioxa y Asturies.

La mesa negociadora del ERE ta formada, na parte de representación de los trabayadores, por 13 miembros, distribuyíos de manera proporcional a la representatividá de les secciones sindicales. La selmana pasada celebró una xunta del periodu de consultes y los sindicatos señalaron que les causes que manifiesta la empresa pa xustificar el ERE "nun tienen fuerza abondo".

Los sindicatos defenden el caltenimientu d'empléu, la voluntariedá nel casu de qu'haya salíes, compensaciones y la viabilidá de tola empresa.

Nel casu d'UXT, esti sindicatu reclamó una ampliación de la documentación presentada pola empresa y una serie d'aclaraciones p'afondar nel estudiu de les causes organizatives y productives alegaes. Ente otros aspeutos, demandó más información sobre la desaceleración del crecimientu de la compañía, sobre la evolución de la masa salarial, sobre la evolución de los precios y del marxe de les ufiertes, sobre les 592 baxes voluntaries del últimu añu, sobre'l llistáu de les actividaes que se consideren improductives, sobre la relación de puestos que queden escluyíos del ERE y sobre la distribución de les 456 persones potencialmente afectaes ente centros de trabayu, categoríes, antigüedaes, rangos salariales y colectivos vulnerables.

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