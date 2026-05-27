Inetum entama un ERE de 456 empleos qu'afecta a los centros d'Asturies
La empresa qu'adquirió Informática El Corte Inglés tien 300 trabayadores na comunidá
Sixto Cortina (Traducción)
L'espediente de regulación d'empléu (ERE) qu'entama la compañía teunolóxica francesa Inetum n'España afecta a 456 trabayadores y va tener incidencia n'Asturies, onde la compañía tien alredor de 300 trabayadores repartíos ente los centros d'Uviéu y Blimea. Inetum ye l'antigua GFI, qu'en 2019 adquirió Informática El Corte Inglés.
Inetum axuntóse a otres multinacionales del sector de les teunoloxíes de la información, como ye'l casu de la tamién francesa Capgemini, a la d'axustar les sos plantíes n'España énte los cambios que se producieron nel sector (el principal d'ellos el surdimientu de la intelixencia artificial) y la fuerte competencia nel mercáu. "Yo nun falaría d'un axuste de plantía, yo falaría d'un cambiu de modelu y de capacidá operativa", señaló'l conseyeru delegáu d'Inetum Iberia & Latam, Manuel García del Valle, nun foru empresarial.
Esi cambiu de modelu supon prescindir de 456 trabayadores (el 5% aprosimao de los trabayadores) de los centros de Málaga, Sevilla, Huesca, Zaragoza, Ciudá Real, Barcelona, Tarragona, Madrid, Valencia, Alicante, La Coruña, Vizcaya, Les Palmes, Murcia, Baleares, Navarra, Cantabria, Badaxoz, Valladolid, La Rioxa y Asturies.
La mesa negociadora del ERE ta formada, na parte de representación de los trabayadores, por 13 miembros, distribuyíos de manera proporcional a la representatividá de les secciones sindicales. La selmana pasada celebró una xunta del periodu de consultes y los sindicatos señalaron que les causes que manifiesta la empresa pa xustificar el ERE "nun tienen fuerza abondo".
Los sindicatos defenden el caltenimientu d'empléu, la voluntariedá nel casu de qu'haya salíes, compensaciones y la viabilidá de tola empresa.
Nel casu d'UXT, esti sindicatu reclamó una ampliación de la documentación presentada pola empresa y una serie d'aclaraciones p'afondar nel estudiu de les causes organizatives y productives alegaes. Ente otros aspeutos, demandó más información sobre la desaceleración del crecimientu de la compañía, sobre la evolución de la masa salarial, sobre la evolución de los precios y del marxe de les ufiertes, sobre les 592 baxes voluntaries del últimu añu, sobre'l llistáu de les actividaes que se consideren improductives, sobre la relación de puestos que queden escluyíos del ERE y sobre la distribución de les 456 persones potencialmente afectaes ente centros de trabayu, categoríes, antigüedaes, rangos salariales y colectivos vulnerables.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Uber arranca hoy en Asturias: estas son las ciudades en las que funcionará y los precios básicos
- Fallece una mujer al caer con su furgoneta por un terraplén en Tineo: sus vecinos habían salido a buscarla al no saber nada de ella
- La tragedia de Vidalina, que se precipitó con su furgoneta cuando iba a pasar el día con su hija y su nieta en su pueblo de Tineo: 'Siempre colaboraba cuando se lo pedías
- Mario Díaz, catedrático de Ingeniería Química que se jubila: 'La universidad es una forma muy interesante y agradable de contribuir a la sociedad
- Uber solo puede transportar viajeros entre las ciudades asturianas, pero no dentro de ellas, afirma el Principado
- Asturias, la única comunidad del norte que no sabe qué hacer con miles de toneladas de basura: el errático rumbo de Cogersa
- Asturias es un horno: Gijón y Mieres superan los 36 grados, pero el día acabará con tormentas, fuertes vientos e incluso galernas
- A partir de las 17 horas en el norte, incluido Asturias, llegan 'lluvias fuertes, granizo y vendavales', alertan los expertos en meteorología: 'Entre 15 y 20 litros en menos de una hora