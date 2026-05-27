TK Elevator constrúi una fábrica d'escaleres mecániques n'Arabia, ún de los mercaos clave de la so planta n'Asturies

TKE Alat, una alianza formada por TK Elevator y Alat, una empresa del Fondu d'Inversión Pública (PIF) d'Arabia Saudita, anunció la construcción d'una fábrica d'ascensores y escaleres mecániques na Ciudá Industrial de Dammam, n'Arabia Saudita. Según los sos promotores, la planta va dar respuesta a les crecientes necesidaes de movilidá urbana vertical d'Arabia Saudita y del conxuntu de la rexón d'Oriente Mediu y Norte d'África (MENA), un área que constitúi ún de los principales focos de negociu de la planta d'escaleres mecániques y pasiellos rodantes que TK Elevator tien n'Asturies so la denominación de TK Escalator Norte.

Fontes sindicales señalaron que na plantía de la fábrica de La Perea, en Mieres, formada por 350 trabayadores, "hai esmolición". Tarrecen que la nueva fábrica d'Arabia Saudita quite actividá a la planta asturiana, qu'a lo llargo de los últimos años tuvo a Oriente Mediu como ún de los sos principales mercaos. Ello ye qu'ún de los mayores pidíos que cubrió la factoría mierense foi la construcción de 390 escaleres mecániques pa les llinies 1 y 2 del metro de Riad, n'Arabia Saudita.

A la esmolición por esi nuevu competidor internu axúntase la xenerada pol anunciu, de fai menos d'un mes, de que'l fabricante d'ascensores finlandés Kone, cuartu grupu mundial del sector de la elevación, llegó a un alcuerdu pa l'alquisición de TK Elevator, propiedá de los fondos d'inversión Advent y Cinven, que quedaron col negociu d'elevación de ThyssenKrupp. N'Asturies, TK Elevator tien, amás de la fábrica d'escaleres mecániques de La Perea, una fábrica de pasareles d'aeropuertos (TK Airport Solutions) en Baiña, tamién en Mieres, y un centru d'I+D en Xixón. En total, cerca de 800 trabayadores.

TK Elevator y Alat aliáronse n'agostu de 2025 pa entamar una inversión conxunta de 160 millones d'euros que tien como oxetivu crear una fábrica d'ascensores y escaleres mecániques d'última xeneración n'Arabia Saudita. La empresa conxunta anunció agora que la planta va llevantase na Ciudá Industrial de Dammam, va ocupar 40.000 metros cuadraos y va tar so la xestión de l'Autoridá Saudita pa Ciudaes Industriales y Zones Teunolóxiques (MODON). Cuentase con que la planta tea rematada a finales de 2027.

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