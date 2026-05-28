Lola’i Caballero, l'aplausu a la memoria viva de les lletres asturianes y los cantares de Veigaimiedru
El zarru de la XVII Sumana de las Lletras Asturianas de Cangas rindió un emotivu homenaxe a Lola Martínez, arropada por vecinos, familiares y poles voces de les sos propies nietes: "Toi mui agradecida"
Sixto Cortina (Traducción)
Veigaimiedru vivió un actu cargáu d'emoción col homenaxe a Lola’i Caballero, Lola Martínez, de casa Caballero, enxaretáu nel actu de zarru de la XVII Sumana de las Lletras Asturianas. La cita axuntó al pueblu, a familiares y vecinos, que quixeron arropar a una muyer convertida en referente de la memoria oral de Cangas.
L'actu tuvo un marcáu calter sentimental. Nun foi namás un reconocimientu institucional, sinón tamién un homenaxe nacíu "del cariñu" de los que la conocen y valoren tolo que Lola caltuvo y compartió a lo llargo de la so vida. A los sos 88 años, esta canguesa puede presumir d'una memoria privilexada, "capaz de guardar incontables cantares, romances y palabres antigües aprendíes dende neña".
A lo llargo del homenaxe destacóse precisamente esa xenerosidá. Mónica Rodríguez, responsable del Serviciu de Normalización Llingüística del Conceyu de Cangas, destacó la participación de los vecinos. "Foi mui emotivu porque taben tolos vecinos arropando a una muyer como Lola".
La música foi ún de los momentos más especiales de la xornada. L'actu abrióse con un conciertu nel que participaron tamién les nietes de Lola, Rosa y Sagrario, que tocaron y cantaron n'honor a so güela. El zarru llegó con un cantar de boda con unes estrofes que fueron afayaes pa la homenaxada, convirtiendo la tradición nun xestu íntimu y colectivu.
Como alcordanza, apurrióse-y un panderu grabáu coles sos aportaciones y col so nome, Lola’i Caballero, símbolu d'una vida dedicada a caltener y compartir la palabra, el cantar y la memoria de Veigaimiedru. Ella, agradeció con poques palabres y munches sorrises: "Toi mui agradecida", dixo.
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