El nuevu protocolu contra l'acosu sexual pa tol Principáu pon l'acentu n'evitar la revictimización

El Principáu va tener un protocolu frente al acoso sexual y por razón de sexu pa tola Alministración autonómica. El documentu, que yá tien el preste del Conseyu de Gobiernu, formaliza una política de tolerancia cero frente al acosu y les conductes discriminatories venceyaes al ámbitu llaboral institucional.

El Protocolu de prevención y actuación frente al acosu sexual y l'acosu por razón de sexu nel ámbitu de l'Alministración del Principáu d'Asturies y los sos organismos públicos ye frutu del diálogu social y del desenvolvimientu del I Plan d'Igualdá de l'Alministración del Principáu.

El testu parte d'una premisa nidia: estos tipos d'acosu constitúin una manifestación estructural de la desigualdá ente muyeres y homes y una forma de violencia contra les muyeres que fraya derechos fundamentales como la dignidá, la igualdá, la integridá física y moral o el derechu a un entornu llaboral seguru.

Confidencialidá y acompañamientu

El documentu incorpora una perspectiva integral basada na prevención, la sensibilización, la formación y la reparación, en mires d'avanzar nuna cultura organizativa llibre de violencies machistes y discriminaciones.

Amás, incorpora garantíes avanzaes pa les presuntes víctimes, como la confidencialidá de too'l procedimientu, midíes pa evitar la revictimización, acompañamientu a lo llargo del procesu y mecanismos que prioricen los derechos, tiempos y decisiones de cada persona afectada.

El protocolu va ser d'aplicación a tol personal de l'Alministración del Principáu y los sos organismos públicos, incluyíos el Serviciu de Salú del Principáu (Sespa), el personal docente dependiente de la Conseyería d'Educación y el personal funcionariu al serviciu de l'Alministración de Xusticia tresferida.

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