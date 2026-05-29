Fernando Mora revela los "secretos" de los horros en Santianes del Agua (Ribeseya)
La iniciativa de l'asociación "Baxo’l Horru" busca averar el patrimoniu tradicional y la so importancia nel paisaxe asturianu
Sixto Cortina (Traducción)
Ribeseya
L'arqueólogu Fernando Mora, de l'asociación del Horru Asturianu "Baxo’l Horru", encabezó va una selmana la ruta empobinada pela localidá de Santianes del Agua, en Ribeseya. Nesi pueblu ribeseyanu hai 14 horros.
L'actividá, que se realizó tamién n'otres localidaes d'Asturies, desarrollóse enxaretada nel programa "Asturies: Cultura en Rede-Cultura Tradicional" y tien como oxetivu principal averase al patrimoniu tradicional y entender la importancia de los horros nel paisaxe d'Asturies. Asistieron a la ruta guiada una ventena de vecinos; ente ellos l'alcalde ribeseyanu, Paulo García.
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