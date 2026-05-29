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El Gobiernu convoca 12 millones pa rebaxar la lluz a les electrointensives, con delles empreses n'Asturies

Arcelor y Azsa, ente les compañíes qu'opten a les subvenciones, d'un millón d'euros más que l'añu pasáu

Instalaciones d'ArcelorMittal en Xixón.

Instalaciones d'ArcelorMittal en Xixón. / Marcos León

Yago González

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

El Ministeriu d'Industria y Turismu publicó esti llunes pasáu una nueva convocatoria pa la concesión d'ayudes pa rebaxar la factura eléctrica del sector electrointensivu (con destacaes empreses n'Asturies, como ArcelorMittal o Asturiana de Zinc) por un importe de 11,9 millones d'euros, lo que supon cerca d'un millón más que los 11 millones convocaos l'añu pasáu (anque finalmente concediéronse por un total de 7,4 millones).

Nun comunicáu, el departamentu que dirixe Jordi Hereu indicó que l'oxetu d'estes ayudes ye "establecer un mecanismu de compensación a los consumidores electrointensivos pertenecientes a sectores definíos nel Real Decretu 1106/2020, de 15 d'avientu, en razón de la intensidá del so usu d'eletricidá y la so esposición al comerciu internacional".

En concreto, estes ayudes, que tán enxaretaes nel Estatutu de Consumidores Electrointensivos, tienen por oxetivu meyorar la competitividá del sector industrial, lo mesmo que reforzar les sos capacidaes industriales y l'empléu nun momentu "onde fai falta reindustrializar España pa entamala colos los retos surdíos poles guerres d'Ucrania ya Irán", amestó'l Ministeriu.

Les ayudes compensen cargos de la factura enerxética, lo que fae menguar de forma direuta los sos costos operativos. Esto ye especialmente relevante en sectores onde la eletricidá puede representar ente un 20% y un 60% del costu total de producción, como les empreses químiques, siderúrxiques, papel, refino o metalúrxiques.

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