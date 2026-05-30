EDP activa la conversión de Soto Ribera, la última térmica de carbón d'Asturies, como central de gas
La multinacional entama los trámites ambientales pa tresformar la planta
Sixto Cortina (Traducción)
La multinacional enerxética EDP entamó los trámites ambientales pa tresformar el grupu 3 de la térmica de carbón de Soto Ribera nuna central de gas, un cambiu tecnolóxicu asemeyáu al que yá fixeron l'añu pasáu EDP y el Grupu Masaveu pa tresformar el grupu 2 de carbón d'Aboño.
La central de Soto Ribera ye la única que sigue consumiendo carbón n'Asturies. El Ministeriu pa la Transición Ecolóxica nun autorizó'l so zarru porque sigui operando como una especie de reserva eléctrica d'emerxencia pa garantizar el suministru nel área central d'Asturies. Sicasí, pa cumplir con esi papel nun tien por qué siguir consumiendo carbón, una fonte espulsada del mercáu eléctricu polos sobrecostos de les sos emisiones y poles desventaxes al respeutive d'otres fontes.
Nesi contestu, como yá adelantró LA NUEVA ESPAÑA, EDP valora la conversión de la térmica de Sotu de Ribera en central de gas. Nun tomó una decisión definitiva –va adoptala a lo llargo d'esti añu– pero yá ta adelantando la tramitación. El 13 de mayu pasáu, el nuevu conseyeru delegáu d'EDP n'España, Duarte Bello, señaló que la compañía yá solicitara la llicencia pa la conversión y agora entamó los trámites énte'l Ministeriu pa la Transición Ecolóxica pa la evaluación ambiental del proyeutu.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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