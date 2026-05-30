Los médicos y enfermeres residentes van cobrar más nel Principáu: la xuba de sueldu aprobada n'Asturies

El Conseyu de Gobiernu aprobó un nuevu complementu retributivu destináu al personal sanitario en formación especializada en Medicina (MIR) y Enfermería (EIR), col fin d'ameyorar les sos condiciones económiques y reforzar la capacidá d'atracción y fidelización del Serviciu de Salú (Sespa).

El complementu va tener calter mensual, con cuantíes progresives en función del añu de residencia y del grupu profesional, qu'anden ente los 117,19 y los 138,2 euros al mes pa los MIR y ente los 73,10 y los 75,45 pa los EIR. Con esta decisión, los residentes pónense na parte alta del ranking de retribuciones de los profesionales en formación a nivel nacional.

Esti incrementu salarial pa los residentes llega depués del alcuerdu alcanzáu en xineru ente la Conseyería de Salú del Principáu y el Sindicatu Médicu d'Asturies (SIMPA) pa poner fin a la fuelga autonómica de facultativos.

Daquella, el SIMPA, dientro de la so batería de reivindicaciones, abrió'l frente de les retribuciones de los médicos residentes. Principáu y SIMPA alcordaron, pa que s'acabaren entós los paros qu'afectaben a la sanidá asturiana, una meyora retributiva de los MIR, perriba de la media nacional y pasando Asturies de ser la penúltima comunidá a ser la tercera nel ranking de residentes meyor pagos, namás per detrás de les comunidaes insulares, onde hai pluses especiales.

"Tamos falando d'un aumentu de 50 euros sobre la media nacional, de manera tala que, en casu de que dalguna comunidá xuba los sueldos, nós tamién lo fadremos de forma proporcional", esplicaron entós depués del alcuerdu. D'esti xeitu, la idea yera qu'un residente de primer añu pasara a cobrar unos 1.440 euros brutos, una cuantía que s'incrementaría añu a añu.

Más de cuatro meses depués d'aquel alcuerdu, el Principáu decidió xubir agora'l sueldu de los MIR, y tamién de les enfermeres residentes, nun xestu nidiu de cumplimientu de compromisos firmaos colos médicos, que volvieron protagonizar fuelgues a nivel nacional y amenazaron con retomar paros autonómicos, anque cola llimitación de xornaes.

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