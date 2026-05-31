Asturies impulsa la I+D+i con 1.250.000 euros en beques pa doctoraos industriales
L'oxetivu de la convocatoria, impulsada por Sekuens, ye favorecer el desenvolvimientu d'una industria neutra en carbonu, circular y competitiva
Sixto Cortina (Traducción)
El Gobiernu del Principáu llanzó una convocatoria d'ayudes pa la contratación de personal investigador en xeres d'I+D+i nel marcu de los determinaos doctoraos industriales que van permitir a la industria amestar talentu mozu nel ámbitu teunolóxicu.
Nuna de les modalidaes de les ayudes, impulsaes al traviés de l'axencia Sekuens y que xuben a un montu global de 1.250.000 euros, proponse la incorporación de personal investigador en formación pa realizar una tesis doctoral na Universidá d'Uviéu nel marcu d'un proyeutu d'investigación de la empresa que forme parte de los asuntos d'interés estratéxicu y relevancia pa la mesma.
Les solicitúes van poder presentase hasta'l próximu 27 de xunu. L'oxetivu d'estes ayudes ye potenciar la xeneración de conocimientu científicu-téunicu, sofitar les actividaes d'I+D+i desarrollaes nel Principáu d'Asturies polos grupos ya instituciones d'investigación na comunidá, el desenvolvimientu de teunoloxíes anovadores y la so tresferencia al texíu productivu asturianu, la internacionalización de la investigación y l'espardimientu de los sos resultaos.
Al empar, propónse incrementar la inversión privada n'I+D+i, aumentar el númberu d'empreses anovadores, fomentar la collaboración intersectorial, meyorar la tresferencia de teunoloxía, sofitar l'emprendimientu y la internacionalización de la ciencia, y favorecer el desenvolvimientu d'una industria neutra en carbonu, circular y competitiva.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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