La cuantía de les hipoteques n'Asturies aumenta cerca d'un 13%
El creitu mediu en marzu xubió a 125.983 euros y diéronse 867 préstamos, un 2,2% más
Sixto Cortina (Traducción)
L'importe mediu de les hipoteques sobre vivienda n'Asturies xubió en marzu a 125.983 euros, lo que supon un aumentu del 12,9% al respeutive del mesmu mes del añu pasáu (111.522 euros), según los datos publicaos esti día pol Institutu Nacional d'Estadística.
L'aumentu de la cuantía de los préstamos hipotecarios concasa cola evolución del preciu de la vivienda, a lo que s'amesta un aumentu xeneralizáu de los intereses de les hipoteques fixes por parte de la banca venceyaos al alza del euribor.
No que toca al númberu d'hipoteques constituyíes n'Asturies en marzu, la cifra foi de 867, un aumentu del 2,2% al respeutive d'un añu enantes. La comunidá rexistra asina otra vuelta un crecimientu na suscripción de creitos hipotecarios dempués de qu'en febreru s'anotara un descensu interanual del 3,4%.
Si se garren los datos de tol primer trimestre del presente añu, n'Asturies concediéronse un total de 2.398 préstamos, un 4,3% más que l'añu pasáu. A nivel nacional l'aumentu foi mayor, del 9,7%.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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