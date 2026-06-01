Armón va construyir dos barcos remolcadores pa Salvamentu Marítimu por casi 80 millones d'euros

El grupu de construcción naval Armón, con sede en Navia, sigui axuntando grandes contratos. La Sociedá de Salvamentu y Seguridá Marítima (Sasemar) fixo oficial l'axudicación definitiva a Astilleros Armón Vigo, una de les filiales del grupu asturianu, del diseñu, construcción y suministru de dos nuevos buques de salvamentu y asistencia marítima. El contratu cerróse por un importe total de 79.980.000 euros, apenes 20.000 euros per debaxo del presupuestu máximu de llicitación.

Según recueye la documentación téunica del contratu, el proyeutu consiste nel suministru de dos barcos altamente especializaos en remolque d'altura, misiones de busca y rescate (SAR) y capacidaes específiques de llucha contra la contaminación marítima. Les nueves unidaes, que se van fabricar en Vigo, van tener 58 metros d'eslora y 15 metros de manga, capacidá de tiru a puntu fixu igual o superior a 100 tonelaes, gran autonomía, un diseñu optimizáu pa facilitar les operaciones en condiciones adverses y una grúa principal na cubierta.

El contratu fuera axudicáu primeramente a la compañía vasca Zamakona, pero foi recurríu por Armón (que consideraba qu'al so rival concediérense-y más puntos d'un xeitu inxustificáu) y finalmente foi axudicáu al grupu asturianu.

Fuentes de Sasemar señalaron que l'alquisición conxunta d'estes unidaes respuende a una "necesidá urxente de renovación de la flota" de remolcadores por mor del altu grau d'obsolescencia de les embarcaciones en serviciu. Sasemar cuenta con nueve buques remolcadores, ente ellos el "Luz de Mar" y el "Miguel de Cervantes", entregaos por Armón Vigo en 2005. Amás, Auxiliar Naval del Principado, otra de les filiales d'Armón con sede en Veiga (Navia) y especializada n'embarcaciones d'aluminiu, fabricó pa Sasemar decenes de pequeñes embarcaciones d'intervención rápida, les conocíes como "salvamares".

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