El sumiller asturianu d'adopción que se coló nos primeros puestos del top 100 d'España
"Toi percontentu y el puestu pertenez a toles persones que caminaron conmigo", celebra Juan Luis García, que l'añu pasáu figuró nel octavu puestu y agora esguiló al quintu
Sixto Cortina (Traducción)
Hasta la 5.ª posición del Top 100 Sommeliers Spain 2026 esguiló Juan Luis García, direutor y sumiller del restaurante Casa Farpón, n'Argüelles (Siero). García, murcianu de nacencia pero afincáu n'Asturies dende fai más d'una década, quedó l'añu pasáu nel octavu puestu d'un ranking con muncho prestíu nel sector y qu'anguaño encabeza Dani Giganto, de MU.NA. Top 100 Sommeliers España ta entamáu por delles bodegues, siendo la principal Juvé & Camps.
"Toi percontentu d'apaecer na quinta posición. Ye un reconocimientu que me fai permuncha ilusión y que tamién pertenez a toles persones coles que compartí camín a lo llargo d'estos años: compañeros, bodegues, veceros y amigos del vinu", esplica'l sumiller. La llista asoleyóse va unos díes nuna gala nel Hotel Four Seasons, en Madrid.
Confianza
"Gracies pol enfotu, el sofitu y por facer que cada serviciu, cada copa y cada conversación sigan pagando la pena. Siguimos aprendiendo, disfrutando y brindando cada día", agradez García, qu'aterrizó n'Asturies en 2012 de la mano de la familia Manzano, con quien trabayó en casa Marcial (La Salgar, Parres), únicu y primero n'Asturies con trés estrelles Michelin. En 2022 axuntóse al restaurante de Javier Farpón n'Argüelles (Siero). Juan Luis García ye un gran espertu en sidra, bebida asturiana que lu cautivó namás aterrizar nel Principáu y qu'él nun duldó n'incluyir na carta de Casa Marcial.
Nel Top 100 Sommeliers figuren un 21% de muyeres, una cifra que, según la organización, demuestra l'aumentu de la presencia femenina nun sector apoderáu tradicionalmente por homes. La primer muyer na llista d'esti añu ye Gemma Vela, del Hotel Ritz Oriental Mandarín.
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