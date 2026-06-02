Una amuesa fotográfica d'Edward Burtynsky nel Niemeyer, prólogu de la Bienal Climática d'Avilés

El fotógrafu canadiense Edward Burtynsky, una de les figures más reconocíes de la fotografía contemporánea internacional, desembarca n'Avilés con “Agua”, la gran esposición quábrió les sos puertes el pasáu 29 de mayu, nel foyer del auditoriu Centro Niemeyer.

Ye una parte, amás, de la primer edición de la Bienal Climática: arte, industria y territoriu, iniciativa que va convertir Avilés y el so conceyu, ente xunu y setiembre, nun espaciu de reflexón artística y alderique sobre los desafíos ecolóxicos, territoriales y sociales actuales.

Les entraes -a cinco euros- pa l'amuesa de Burtynsky tán a la venta pa una amuesa que va poder visitase hasta'l próximu 13 de setiembre.

Enrica Viganò ye la encargada de coordinar una esposición qu'axunta una selección d'imaxes centraes nún de los recursos más esenciales y, al empar, más amenazaos del planeta: l'agua. Col so característicu llinguaxe visual, basáu en grandes formatos, colores intensos y espectaculares perspectives aérees, Burtynsky propón un percorríu por paisaxes fondamente alteriaos pola actividá humana.

L'amuesa recala n'escenarios repartíos pelos cinco continentes, dende'l Golfu de México depués del desastre de "Deepwater Horizon" hasta'l ríu Ganges, el Valle Imperial de California o Los Monegros. Infraestructures hidráuliques, territorios castigaos pola seca, glaciares y esplotaciones industriales conformen un relatu visual sobre l'usu y la tresformación del agua nel mundu contemporaneu.

Edward Burtynsky (1955) ye canadiense. Cuenta con obra en dellos de los grandes museos del mundu, ente ellos el MoMA, el Guggenheim, la Tate Modern o el Muséu Reina Sofía. El so trabayu, que ta centráu nel impactu humanu sobre'l territoriu y el mediu ambiente, convirtióse nuna referencia internacional pa entender la relación ente desarrollu, paisaxe y sostenibilidá.

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