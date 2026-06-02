La empresa xixonesa de xuguetes Eolo Toys remata la so salida a Bolsa

La empresa de xuguetes y entretenimientu Eolo Toys –con sede central en Xixón y presencia en Hong Kong y Estaos Xuníos– remata la so salida a la Bolsa española. La operación ta prevista pa "finales de xunu o empiezos de xunetu", según indicó a LA NUEVA ESPAÑA el so conseyeru delegáu, Álex Prieto. Eolo Toys va convertise entós na octava empresa asturiana nel mercáu bursátil, axuntándose a TSK, Duro Felguera, GAM, Izertis, Asturiana de Laminados, Seresco y Treelogic.

Heredera d'Eolo Sport, fundada en 1978 por Rafael Prieto (padre del actual CEO), Eolo Toys dedícase a la creación y fabricación de xuguetes, videoxuegos y material d'entretenimientu que depués vende a terceros, que comercialicen los productos coles sos propies marques (como "Marvel", "Star Wars" o "Minions"). Ente los veceros d'Eolo figuren grandes cadenes de distribución como Walmart, KMart, Tesco, Costco, Toys"R"Us o El Corte Inglés, ente otres. La compañía tamién engloba al estudiu xixonés Cuicui, especializáu en videoxuegos de calter didácticu.

La empresa tien 60 emplegaos, de los que 40 trabayen en Xixón. El restu repartense ente les sos delegaciones de Barcelona, Hong Kong y Los Ánxeles (Estaos Xuníos). L'añu pasáu llogró unos ingresos d'unos 17 millones d'euros.

La entrada d'Eolo nel mercáu bursátil forma parte del so plan de crecimientu, planiáu pa los próximos cinco años. "Llevamos años con ‘ebitda’ positivu y creciendo a doble díxitu, polo que vimos que yera'l momentu de dar esti saltu", aseguró Álex Prieto.

En concreto, Eolo Toys va empezar a cotizar nel llamáu BME Scaleup, el segmentu de la Bolsa española dedicáu a que les nueves empreses emerxentes ganen tamañu. Ello ye que Prieto anunció esti día la operación nun foru celebráu na Bolsa de Madrid sobre capitalización de pequeñes y medianes empreses. Otra de les firmes participantes nel alcuentru, y que yá cotiza nel BME Scaleup, ye la teunolóxica catalana Bytetravel, qu'acaba de desembarcar n'Asturies con una sede en L'Entregu (Samartín del Rei Aurelio). Lo mesmo Eolo que Bytetravel fueron asesoraes por Renta4 nos sos respeutivos estrenos bursátiles.

Esti pasu supon pa Eolo un movimientu bien significativu dientro del procesu de reconversión que lleva entamando dende la so etapa posterior a Eolo Sport. Esta fuera fundada en 1978 pol mexicanu Rafael Prieto, que s'afincó cola so familia en Xixón depués de crear una empresa primeramente de cometes que darréu estendió la so actividá a más xuguetes y accesorios. Creación de so ye, por casu, el popular escanciador eléctricu conocíu como "Isidrín".

La compañía travesó un tiempu complicáu na Gran Recesión, llegando a la situación de suspensión de pagos, pero finalmente salió alantre.

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