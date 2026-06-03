Mieres entama una nueva actividá de preparación pal eclipse solar d'agostu

Depués de la bona acoyida de les xornaes AstronoMieres, el Conceyu entama una xornada informativa sobre l'eclipse solar del 12 d'agostu. L'actividá qu'impulsa la conceyalía de Turismu, dirixida por Álvaro González, va tener llugar esti xueves 4 de xunu, de 19 a 20.30 hores, nel salón d'actos de la Casa de Cultura de Mieres. Va incluyir una charla y una observación solar si les condiciones meteorolóxiques lo permiten.

La cita entamada pol Consistoriu mierense ta dirixida a profesionales del sector turísticu y al públicu xeneral. Tien como oxetivu facilitar directrices por parte d'un espertu na materia pa disfrutar l'eclipse nes meyores condiciones.

Inscripción previa

Esta actividá tien calter gratuitu. Les places p'asistir tan llendaes, polo que les persones que tean interesaes tienen que s'inscribir primero.

Mieres asitia na fraza de mayor visibilidá del eclipse solar del 12 d'agostu y ta preparando delles actividaes pa esta cita, que va tener na base del Picu Polio'l llugar oficial de visualización nel conceyu. Ellí va haber guíes d'interpretación y van instalase atracciones.

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