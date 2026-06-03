La Nueche Blanca d'Avilés axunta cultura y ecoloxía con 70 propuestes pa tolos públicos

La Nueche Blanca d'Avilés llega esti añu nuna edición especial, porque coincide col entamu de la Bienal Climática'l 12 de xunu y, d'esta manera, van compartir dalgunes de les propuestes programaes. La ciudá prepárase p'acoyer más de 70 actividaes repartíes per tolos barrios, teniendo como allugamientu principal la Factoría Cultural con numberosos talleres, esposiciones, espectáculos multidisciplinares, intervenciones artístiques y conciertos.

Les actividaes tán pensaes pa tolos públicos. Anque pa delles fae falta inscripción previa llamando al teléfonu 985 548 617 por tener les places llendaes, toes son gratuites.

Magar que la Nueche Blanca ye'l 12 de xunu, la Factoría Cultural va acoyer dos talleres antemanaos. "Reinterpretación del dengue", va ser el llunes 8 y martes 9 de xunu, impartíu pol diseñador Constantino Menéndez. Per otru llau, el miércoles 10 y el mesmu vienres 12, va tener llugar "Quedar ensin verde", onde los asistentes van aprender a ellaborar dorodangos. "Nesta edición queremos recuperar tradiciones mui locales, como ye'l complementu del traxe asturianu, ya inclusive internacionales, col taller de dorodangos, unes figures de barru orixinaries de Xapón", apunta la conceyala de Cultura y Festexos, Yolanda Alonso.

La Nueche Blanca va sirvir como escaparate pa delles de les primeres actividaes de la Bienal Climática. La so programación va entamar con esposiciones urbanes, conferencies, conversaciones sobre arte, territoriu, industria y democracia, performances, proyecciones audiovisuales, talleres participativos y activaciones artístiques. Amás, la so participación va estirase hasta'l 14 de xunu.

Va haber otres actividaes espardíes per otros espacios educativos, sociales y culturales na ciudá. Entre ellos tán l'institutu Menéndez Pidal, la Casa de Cultura, el Centru Niemeyer, el Muséu d'Historia Urbana d'Avilés o el palaciu de Camposagrado. Dellos espacios privaos ya inclusive parroquies van axuntase a la iniciativa con esposiciones, conciertos, presentaciones lliteraries y visites empobinaes.

El programa completu con tolos horarios, allugamientos y descripciones detallaes puede atopase nel portal web municipal, @www.aviles.es.

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