La Fundación Valdés-Salas entama la quinta edición del so programa de beques pa estudiantes de Salas con pocos recursos

La Fundación Valdés-Salas va abrir el próximu llunes, 8 de xunu, el plazu de solicitú de les beques pa estudiantes de Salas con pocos recursos económicos. La iniciativa vieno va cinco años d'un grupu de quince empresarios del conceyu, que dende entós sofiten económicamente esti proyeutu que fomenta la igualdá d'oportunidaes pa los mozos del conceyu. "La idea vieno de los empresarios que son los qu'apurren los fondos, nós ocupámonos de xestionalo", señala Isidro Sánchez dende la institución académica.

Como pistoletazu de salida a esta nueva edición, la entidá entamó esti día un conceyu nel palaciu Valdés-Salas al qu'asistieron bona parte de los empresarios participantes, l'alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, y el presidente de la Fundación, Leopoldo Tolivar. "La idea ye tenelos informaos de too y resolver les sos duldes", apunta Sánchez, qu'acompañó a Tolivar.

L'oxetu de la convocatoria, según se conseña nes bases, ye "facilitar a estudiantes del conceyu de Salas con pocos recursos económicos l'accesu a estudios de formación profesional, educación secundaria y estudios universitarios de grau y posgráu". Van concedese un total de dos beques con una cuantía máxima de 5.000 euros anuales.

Estos fondos pueden destinase a la matrícula nel centru d'estudios, tamién a solicitar ayuda pal viaxe y la instalación inicial, lo mesmo que pa recibir una asignación mensual de 500 euros en conceutu d'agospiamientu y mantención a lo llargo del periodu académicu.

Requisitu principal

P'aportar a l'ayuda'l requisitu principal ye ser natural de Salas o vecín del conceyu con una antigüedá mínima de dos años consecutivos anteriores a la solicitú de la beca.

El plazu de solicitúes ta abiertu dende'l 8 de xunu al 13 de xunetu. Un comité de selección nomáu pola Fundación Valdés-Salas ye l'encargáu de comprobar la documentación y evaluar el cumplimientu de los requisitos. Los resultaos de la preselección van notificase'l 20 de xunetu y la resolución va facese'l 24 de xunetu. Esi día conoceránse les persones beneficiaries de l'ayuda pal cursu 2026-2027.

Dende la Fundación Valdés-Salas espliquen que la convocatoria nunca quedó erma, y qu'amás ufierta la posibilidá a los estudiantes de solicitar una prórroga nel casu de programes con una duración que s'allargue más d'un cursu académicu.

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