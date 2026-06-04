L'amenaza del llobu mengua un 22% el númberu de reses inscrites nos montes públicos d'Onís
El Conceyu alcuerda llibrar del abonu de tases a los ganaderos que van aprovechar 2.150 hectárees montes d'utilidá pública (MUP)
Sixto Cortina (Traducción)
El llobu ye, otru añu más, la principal causa de la drástica mengua del númberu de cabeces de ganáu nos montes d'utilidá pública del conceyu d'Onís. En dos años namás, rexistróse un 22 por cientu menos de ganáu nos montes d'utilidá pública (MUP) del conceyu.
El Conceyu d'Onís aprobó va unos díes, na xunta anual de pastos, la relación de ganaderos que van facer usu de les camperes esti añu nos MUP. Esti añu, según decidió l'equipu de gobiernu, qu'encabeza José Manuel Abeledo (PSOE), los ganaderos van tar llibres del pagu de les tases por aprovechamientu de les camperes.
Menos ganaderos y menos reses
Los ganaderos del conceyu repartiéronse un total del 1.034 hectárees nel Puertu Altu y 1.116 nel restu de montes públicos del conceyu. Les cuentes revelen que mengua otru añu más el númberu de ganaderos y de cabeces de ganáu que van pacer esti 2026 nos montes d'utilidá pública d'Onís. En total van aprovechar los MUP del conceyu d'Onís un total de 42 ganaderos, dos menos que l'añu pasáu y siete menos qu'en 2024.
Amás, namás 27 ganaderos van mandar el so ganáu a les camperes del Puertu Altu del parque nacional de los Picos d'Europa. ¿La razón? "El mieu a los daños causaos pol llobu", según destacaron fontes municipales.
Quemes controlaes
Los 42 ganaderos que van facer usu esti añu de les camperes nel conceyu axunten 2.948 cabeces de ganáu. Son 2.096 de bovín, 308 d'ovín, 369 de caprino y 175 d'equín. Sigue, poro, la mengua de ganáu. Asina, en 2025 contabilizáronse 3.029 animales: 2.186 cabeces de bovín, 367 d'ovín, 331 de caprino y 165 d'equín. El baxón ye entá mayor al respeutive de 2024 cuando se rexistraron 3.785 cabeces de ganáu: 2.638 de bovín, 527 d'ovín, 478 de caprino y 142 d'equín.
Na xunta anual de pastos tamién se trataron otros asuntos, como la necesidá d'entainar les quemes controlaes pendientes na zona de Cabriera, Pradillu y Violéu y les roces del Cantu La Robellada, onde se van rozar 10 hectárees a retroaraña.
Fondos europeos
Tamién s'analizó el nivel d'execución de les obres financiaes con fondos europeos y a executar pol Conceyu d'Onís y el parque nacional de los Picos d'Europa. Son actuaciones financiaes per aciu del Plan de Recuperación, Tresformación y resiliencia de la Unión Europea.
Ente les obres pendientes d'executar inclúyense la construcción d'una manga ganadera n'Ibéu, la meyora del accesu de Buferrera a Belbín o la construcción d'una fuexa séptica nes queseríes de Belbín. Entre les obres yá executaes tán la construcción de dos bebederos nel potreru de Soñín y La Güelga, la roza de 10 hectárees nel Puertu Baxu o la construcción d'una barrera canadiense na pista del basureru, en Benia.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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