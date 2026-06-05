Asturies baxa de los 50.000 paraos ensin esperar a qu'entre la temporada de branu

Asturies cerró'l mes de mayu con 49.320 persones en paru, son 1.160 menos que nel mes anterior (un recorte del 2,30 % que supera la media nacional del 1,54%) y 2.425 menos que va un añu (un descensu del 4,69% per debaxo de la media del 5,47%). Asturies baxa de los 50.000 paraos y, a diferencia del pasáu añu, ensin tener qu'esperar a la entrada de la campaña turística de branu. En mayu rexistráronse 2.791 afiliaos a la Seguridá Social más y la hostelería volvió ser el principal motor del aumentu.

El desempléu. La cifra de 49.320 paraos ye la más baxa pa un mes de mayu dende 2007, primero qu'españara la última gran crisis. El paru baxó'l pasáu mes en tolos sectores. De los 1.160 paraos menos, 970 correspondieron al sector servicios (un recorte del 2,59%), 105 a la industria (3,03%), 64 a la construcción (1.93%), 13 a l'agricultura y pesca (1,60%) y 8 al colectivu si empléu anterior (0,15%). El desempléu femenín representa'l 58,9% del paru asturianu y la evolución mensual por edaes reflexa que'l descensu del paru en mayu foi más intensu ente los menores de 25 años (-4,9%), qu'ente los mayores (-2,1%). En cifres absolutes, Uviéu foi'l conceyu con mayor recorte del paru (un descensu de 333), siguíu de Xixón (319), Avilés (99), Siero (86), Mieres (64) y Castrillón (26).

Los contratos. A lo llargo del mes de mayu fexéronse n'Asturies 19.699 contratos llaborales, 198 menos que nel mes anterior y 989 menos qu'en mayu de 2025. El 81,3 % de los contratos ficiéronse nel sector servicios. Los contratos indefiníos representaron el 30,3 % del total, mentanto que nel conxuntu del país esti porcentaxe foi del 43,2%.

L'afiliación. La media d'afiliaos a la Seguridá Social n'Asturies quedó en mayu en 399.421 persones, 2.791 más que'l mes anterior (0,70%) y 8.035 más que nel mesmu mes de va un añu (2,05%). Asturies averóse al oxetivu marcáu pol Gobiernu asturianu de los 400.000 afiliaos y faelo cola hostelería como principal motor (556 afiliaos más en mayu) siguíu de la industria manufacturera (420 afiliaos más).

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