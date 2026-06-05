El preciu de la vivienda n'Asturies empieza l'añu col mayor crecimientu dende 2008

El preciu mediu de la vivienda llibre disparóse n'Asturies nel primer trimestre un 15,4 por cientu al respeutive del mesmu periodu del añu pasáu, el quintu mayor incrementu ente les comunidaes autónomes, hasta 1.752,2 euros por metru cuadráu, l'importe más eleváu dende finales de 2008.

Según los últimos datos publicaos pol Ministeriu de Vivienda y Axenda Urbana, la xuba interanual de precios n'Asturies ye 2,2 puntos cimera a la rexistrada nel cuartu trimestre del pasáu añu. En tasa trimestral, la vivienda llibre encarecióse n'Asturies un 5 por cientu el cuartu mayor aumentu ente les comunidaes autónomes.

Por antigüedá, la vivienda d'hasta cinco años encarecióse un 4,4 por cientu trimestral y un 12,5 por cientu interanual, hasta una media de 2.023,6 euros por metru cuadráu, mentanto que la más antigua xubió un 5,1 y un 15,5 por cientu interanual, respeutivamente.

El Ministeriu de Vivienda tamién ufierta datos del valor tasáu de la vivienda llibre nos conceyos de más de 25.000 habitantes. Ente ellos, el conceyu asturianu con un preciu mediu más eleváu ye Xixón, con 2.341,6 euros por metru cuadráu, siguíu d'Uviéu, con 2.082,3 euros; Avilés, con 1.531,3 euros; Siero, con 1.453,1 euros; Mieres, con 1.026 euros, y Llangréu, con 939 euros.

Nel conxuntu del país, el preciu de la vivienda xubió nel primer trimestre del añu'l 13,9 %, hasta los 2.315,7 euros por metru cuadráu, un nuevu récor históricu, según la estadística de valor tasáu qu'ellabora'l Ministeriu de Vivienda y Axenda Urbana y qu'empieza en 1995.

Si se fae comparanza col últimu trimestre de 2025, la medría ye del 3,8 %, según los datos del Ministeriu, qu'utiliza como fonte d'información los informes de les empreses tasadores que pertenecen a l'Asociación Española d'Analís del Valor (AEV).

Esta nueva xuba nel entamu de 2026 produzse dempués de que'l preciu de la vivienda cerrara 2025 con un alza interanual del 13,1 % y 2.230 euro/metr cuadráu, un importe qu'agora vese como queda nel segundu puestu más altu de la serie histórica.

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