El Principáu destina 300.000 euros a cuatro organizaciones agraries: asina se reparten los fondos

La Conseyería de Mediu Rural va repartir esti añu 300.000 euros ente les organizaciones agraries, en conceutu de subvención pa contribuyir a sufragar los sos gastos de funcionamientu. Na resolución aprobada a mediaos de mayu figura qu'Unión Rural Asturiana (Ura) va llevar un terciu de los fondos, 99.561 euros, depués d'acabar ganadora nes últimes elecciones pa escoyer integrantes nel Conseyu Agrariu del Principáu col 47,61% de los votos.

El restu d'ayudes repártense entre Uca, que va recibir 68.601 euros, porque quedara segunda nes elecciones, col 16,29% de los votos; Usaga, 67.926 euros; y Coag, 63.912 euros. Les cuatro organizaciones siéntense dende l'añu pasáu nel nuevu Conseyu Agrariu, que s'anovó depués de más de 20 años.

Les organizaciones profesionales representatives son el calce de representación y l'enllaz ente'l sector agrariu y l'alministración y, nel desenvolvimientu d'esa representatividá, participen en dellos órganos consultivos de la Conseyería de Mediu Rural y Política Agraria. Esa ye la razón pola que Mediu Rural subvenciona les sos necesidaes.

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