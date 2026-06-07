Bayer, galardonada poles axencies españoles d'enerxía

El proyeutu de descarbonización de la fábrica d'ácidu acetilsalicilicu de Bayer en Llangréu recibió ún de los principales premios nacionales qu'esti día apurrió n'Uviéu l'Asociación d'Axencies Españoles de Xestión de la Enerxía (EnerAgen) y qu'entamó la Fundación Asturiana de la Enerxía (FAEN).

Bayer Hispania (filial española del grupu farmacéuticu alemán) llevó'l galardón a la meyor iniciativa privada en recompensa pola descarbonizar dafechu de la so planta de Llangréu, un proyeutu conocíu como la "aspirina verde". Na factoría, la empresa sustituyó dafechu'l gas natural por eletricidá renovable combinada con un sistema d'almacenamientu térmicu per aciu de sales fundíes, una solución qu'abre la puerta a la descarbonización de procesos industriales d'alta intensidá enerxética.

Los otros trés principales ganadores de los premios d'EnerAgen fueron Nasuvinsa (Navarra de Suelu y Vivienda), como meyor iniciativa pública; S5 Biodiversa, proyeutu de la Universidá de Málaga que foi estremada como meyor iniciativa d'educación, sensibilización y espardimientu; y ManzaEnergía, promovida pola Asociación Vecinal del mesmu nome en Manzanares el Real (Madrid), que ganó'l premiu a la meyor comunidá enerxética.

El xuráu concedió amás dos accésits. Unu, n'educación, a la Cátedra Hunosa de la Universidá d'Uviéu, "pol so llabor de formación y divulgación de la transición enerxética y la reconversión del legáu mineru"; y otru como iniciativa privada al proyeutu d'hidróxenu verde de l'Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC).

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