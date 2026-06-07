Brad Pitt, Tony Parker y Di Caprio axúntense al brindis más famosu d'Avilés
El Famous Wine Festival celebra la so decimoséptima edición con 13 locales aconceyaos alredor de los vinos venceyaos a celebridaes
Sixto Cortina (Traducción)
Brad Pitt, Leonardo Di Caprio, Francis Ford Copola... podría ser un estrenu en Hollywood, pero ye'l Famous Wine Festival d'Avilés. El certame volvió presentase va unos díes nel Terruño Gastrogourmet, nuevu establecimientu incorporáu a la iniciativa, con una edición que se celebra hasta'l 14 de xunu n'Avilés y Piedres Blanques y qu'axunta a 13 locales alredor de vinos venceyaos a celebridaes.
La concejala de Turismu, Raquel Ruíz, destacó que se trata de "un festival únicu nel mundu" y una ferramienta "fundamental" pa falar d'Avilés y d'Asturies fuera de la comunidá. "Danos la oportunidá d'afalar un mayor turismu nun momentu del añu nel qu'inda nun tamos en temporada alta", señaló, primero de sorrayar qu'apostar pol vinu dexa a la comarca estremase nuna comunidá acomuñada sobre manera a la sidra.
Ente les principales novedaes figuren el vinu "Los Conejos Malditos", asociáu a la última película de Leonardo Di Caprio, que se va sirvir en casa Topete, y el regresu de los vinos de Sting, en Bogotá Plaza. "Ye una bodega propia del cantante, non una collaboración nin una etiqueta", esplicó David Fernández-Prada, responsable de Gustatio. Tamién vuelve el xampán de Tony Parker ya incorpórase una tercer cata, con harmonización de vinos y quesos.
El programa inclúi trés actividaes gratuites, previa inscripción. "Nun ye cosa d'embabucar a la xente detrás d'una figura, sinón de crear cultura de vinu y defender a la hostelería local", remarcó Fernández-Prada.
La nómina de famosos inclúi a Brad Pitt, Sarah Jessica Parker, Norman Foster, Loquillo, Álvaro Muñoz Escassi, Rafael Moneo, Fonsi Nieto, Francis Ford Coppola, Eneko Atxa o la baronesa Thyssen, con precios populares por copa. El festival, creáu en 2010 pola Mancomunidá Comarca Avilés y Gustatio, algama asina la so decimoséptima edición convertíu nuna cita yá bien afitada. "Cuandu menos hasta'l 20 hai que llegar", bromió Fernández-Prada, convencíu de que'l certame "tien mui bona salú".
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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