La marina occidental d'Asturies, colos alquileres de veranéu más baratos d'España

La marina occidental asturiana tien los precios d'alquiler más baratos d'España pal agostu que vien. Cerca de la playa de El Murallón de Tapia o de la de Frexulfe en Navia pueden atopase apartamentos de 55 metros cuadraos a un preciu d'arriendu selmanal de 560 y 570 euros, respeutivamente. En nenguna otra costa d'España s'atopen precios tan baxos. Ello ye que la media ponse en 1.353 euros, según un informe ellaboráu pola sociedá de valoración y consultoría Tecnitasa.

N'años anteriores, los apartamentos más baratos d'España atopábense na vecina costa de La Mariña de Lugo, pero en localidaes como Foz o Burela los precios aumentaron, mentanto que nel Occidente d'Asturies caltiénense estables.

Los precios son muncho más altos na marina oriental d'Asturies. Nel centru de Llanes, un apartamentu puede atopase por 800 euros a la selmana, y nel centru de Ribeseya por 780 euros. Nel centru d'Asturies, en Xixón, el pisu al par de la playa puede arrendase por 795 euros a la selmana.

A nivel nacional, alquilar una vivienda na playa esti branu va ser más caro que l'anterior. Concretamente un 6% más. La media ye de 1.353 euros selmanales. "Nun tamos viendo, con calter xeneral, los repiques de mayor intensidá rexistraos n'exercicios anteriores, la xuba ye más contenida nel promediu nacional", señaló Fernando García, direutor técnicu de la firma autora del informe.

Lo más esclusivo

A pesar d'ello, el mercáu del arriendu vacacional na costa sigue enseñando una fuerte estremadura en función del allugamientu, de la superficie del inmueble, de la so tipoloxía y de la cercanía a la sablera. Eso traduzse en que frente a los 560 y 570 euros por un apartamentu en Tapia y Navia, pueden llegase a pagar hasta 3.600 o 3.800 euros en Portocolom (Mallorca) o Puertu Banús (en Marbella, Málaga). Como ye lo avezao, na costa malagueña, en Mallorca, en Menorca, n'Eivissa y na isla de La Toxa, en Galicia, tán les zones más esclusives según l'informe anual ellaboráu por Tecnitasa.

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