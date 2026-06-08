Los robos en viviendes, disparaos n'Asturies cerca d'un 58% nel primer trimestre del añu, mentanto baxen los delitos sexuales

La estadística de delitos n'Asturies a lo llargo del primer trimestre del añu revela un incrementu de los robos con fuerza en cases del 58%, pasando de 185 en 2025 a 292 esti añu. Por comisaríes, estos robos disparáronse n'Avilés, un 60%, pasando de 10 a 16 asaltos; Castrillón, un 225%, medrando de 4 a 13; Xixón, un 50%, algamando los 63 asaltos; y Siero, un 131%, al disparase de 19 a 44. Los robos con fuerza en xeneral (qu'inclúin lo mesmo viviendes, que comercios y naves industriales) pasaron de 321 a 464, lo que supon un 44,5% d'aumentu. Dispárense especialmente en Xixón, onde pasen de 58 a 104, un aumentu del 79,3%; Uviéu, onde s'alzaron a 91, dende 60, lo que supon un aumentu del 51,7%; y Siero, en que pasaron de 33 a 54, un 63,6% más.

Los delitos contra la llibertá sexual, que veníen incrementandose nos años postreros, mengüen más del 10 por cientu, pero increméntense otros delitos contra la propiedá, como los robos de vehículos, un 62,9%, pasando de 35 a 57 nos primeros trés meses del añu. Aumenten sobre manera en Xixón, un 171%, al pasar de 7 a 19; y tamién n'Uviéu, un 71 por cientu, pasando de 7 a 12. En Siero xubieron a 7, un 250%.

Xuben tamién les engarradielles tumultuaries (6,7%); los furtos, de 1.927 a 2.093, lo que supon un aumentu del 8,6%; y los casos de tráficu de drogues, que pasaron de 40 a 52, un 30 por cientu d'aumentu. Los casos de drogues disparáronse especialmente n'Uviéu, pasando de 12 a 22, 83,3% más.

La cibercriminalidá sigue a l'alza, con 2.340 casos, frente a los 2.234 del primer trimestre de 2025, lo que supon un 4,7%. Aumenten especialmente n'Avilés y Mieres, más del 20%. Les estafes informátiques pasaron de 2.010 a 2.078, un 3,4% más.

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