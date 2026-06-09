Derechos Sociales licita 108 places residenciales concertaes pa persones con discapacidá y dependencia

Derechos Sociales va reforzar la rede residencial pa persones con discapacidá y dependencia cola concertación de 108 places, qu'acaben de sacar a licitación por siete millones d'euros. Estes places van poder destinase lo mesmo a estancies permanentes como temporales, como convalecencies, situaciones d'urxencia sociosanitaria o periodos de descansu de cuidadores.

El serviciu tien como finalidá ufiertar agospiamientu residencial a persones con una situación de discapacidá y dependencia que, xunida a les sos circunstancies personales o familiares, yos torge permanecer nel so entornu habitual y a los que-yos faigan falta sofitos especializaos.

Los usuarios van tener “atención integral y personalizada”, con prestaciones que tomen dende la estancia y el cuidáu personal hasta la intervención social, sanitaria y rehabilitadora más afayadiza pa cada casu.

Les nueves places van distribuyise en trés árees territoriales: 75 nel área IV (centru), 8 nel área VII (cuenca del Caudal) y 25 nel área VIII (cuenca del Nalón).

El Principáu destaca qu'esta licitación va permitir “reforzar la rede pública d'atención y garantizar una respuesta homoxénea n'estremaes zones. Amás, asegura l'atención integral a esti colectivu al traviés de los recursos residenciales más afayadizos pa les sos necesidaes”.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"