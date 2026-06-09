Derechos Sociales licita 108 places residenciales concertaes pa persones con discapacidá y dependencia
El Principáu va invertir siete millones d'euros pa "garantizar una respuesta homoxénea nes estremaes zones" d'Asturies
Sixto Cortina (Traducción)
Derechos Sociales va reforzar la rede residencial pa persones con discapacidá y dependencia cola concertación de 108 places, qu'acaben de sacar a licitación por siete millones d'euros. Estes places van poder destinase lo mesmo a estancies permanentes como temporales, como convalecencies, situaciones d'urxencia sociosanitaria o periodos de descansu de cuidadores.
El serviciu tien como finalidá ufiertar agospiamientu residencial a persones con una situación de discapacidá y dependencia que, xunida a les sos circunstancies personales o familiares, yos torge permanecer nel so entornu habitual y a los que-yos faigan falta sofitos especializaos.
Los usuarios van tener “atención integral y personalizada”, con prestaciones que tomen dende la estancia y el cuidáu personal hasta la intervención social, sanitaria y rehabilitadora más afayadiza pa cada casu.
Les nueves places van distribuyise en trés árees territoriales: 75 nel área IV (centru), 8 nel área VII (cuenca del Caudal) y 25 nel área VIII (cuenca del Nalón).
El Principáu destaca qu'esta licitación va permitir “reforzar la rede pública d'atención y garantizar una respuesta homoxénea n'estremaes zones. Amás, asegura l'atención integral a esti colectivu al traviés de los recursos residenciales más afayadizos pa les sos necesidaes”.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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